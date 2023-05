PiS nie będzie czekać z realizacją obietnic. Premier: Dla polskich rodzin!

W niedzielę, drugiego dnia "Programowego Ulu PiS", głos zabrał szef partii rządzącej. Padła ważna zapowiedź dot. sztandarowego programu społecznego PiS, czyli 500+. Kaczyński wskazał, że najprawdopodobniej nazwa świadczenia się nie zmieni. Od wielu miesięcy pojawiały się pytania, czy w obliczu inflacji, rządzący zdecydują się podwyższyć wartość świadczenia.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji — zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński obiecał też, że jego partia wprowadzi "bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia". Kolejna obietnica to darmowe autostrady – najpierw państwowe, a z czasem także te prywatne.

Premier: Zajmiemy się propozycjami na najbliższym posiedzeniu rządu

W niedzielę premier Morawiecki udał się do Niemiec, ale do propozycji składanych podczas konwencji odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"To konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na #KonwencjaPiS. Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Zobowiązania polityczne przekuwamy w konkretne działania rządu. W nadchodzącym tygodniu na posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się #NoweKonkretyPiS, które zostały dzisiaj przedstawione przez Prezesa PiS J. Kaczyńskiego. Przed nami ścieżka legislacyjna w rządzie, a potem w parlamencie. Konsekwentnie dbamy o polskie rodziny!" – wskazał z kolei rzecznik rządu, Piotr Mueller.

Na stronie gov.pl nie ma jeszcze informacji, na kiedy zaplanowano najbliższe posiedzenie rządu.

