Morawiecki: Zełenski to jeden z najwspanialszych przywódców XXI wieku

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził niemiecki Akwizgran, gdzie wziął udział w ceremonii wręczenia międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego. Nagrodę otrzymał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Europa oznacza współpracę ponad wszelkimi podziałami – jedność. Dzięki upadkowi ZSRR powstała energia i nadzieja, które były tłumione przez wieki zniewolenia. Siła napędowa Europy to pragnienie wolności. Wołodymyr Zełenski nie słuchał tych, którzy mówili by opuścił Kijów. Apelował, że nie potrzebuje podwyżki, a amunicji. To wyzwanie jest aktualne do dziś – podkreślił w swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wskazał, że "prezydent Ukrainy to wielki europejski przywódca, jeden z najwspanialszych przywódców XXI wieku". – Męstwo Zełenskiego przypomniało przywódcom w UE jak ważna jest niepodległość i suwerenność. Wojna w Ukrainie to dla narodów europejskich szansa na refleksje jak powrócić do fundamentów zjednoczonej Europy. Polacy okazali solidarność swoim sąsiadom. UE zdecydowanie zareagowała na wezwanie wsparcia. Potrafimy osiągać porozumienie, nie poddawać się szantażowi ze strony imperium rosyjskiego – mówił.

"Ukraina zbliża się do UE"

Jak podkreślił premier Polski, postawa Wołodymyra Zełenskiego "pokazuje nam, że głos każdego narodu powinien być słuchany w takim samym stopniu".

– Ta uroczystość to kolejny symbol kolejnego zbliżania się Ukrainy do UE. Europa będzie jedynie w pełni zjednoczona, gdy Ukraina stanie się jej pełnoprawnym członkiem – to wasze marzenie, a naszym pragnieniem jest by tak się stało. Opowiedzmy się za wolnością, za Ukrainą – podkreślił Mateusz Morawiecki w niemieckim Akwizgranie.

Podczas pobytu w Niemczech, premier odwiedził też Bazię Sił Wczesnego Ostrzegania NATO w Geilenkirchen, a także wziął udział w manifestacji dla pokoju i wolności.

