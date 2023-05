Maląg o propozycji Kosiniaka-Kamysza: Doszłoby do podziału Polaków

Czytaj też:

Taki układ osłabia PiS. Zobacz nowy sondaż dla DoRzeczy.plNiedziela to drugi dzień "Programowego Ulu PiS". Po południu głos zabrał szef partii rządzącej. Padła ważna zapowiedź dot. sztandarowego programu społecznego PiS, czyli 500+. Kaczyński wskazał, że najprawdopodobniej nazwa świadczenia się nie zmieni. Od wielu miesięcy pojawiały się pytania, czy w obliczu inflacji, rządzący zdecydują się podwyższyć wartość świadczenia.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji — zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński obiecał też, że jego partia wprowadzi "bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia". Kolejna obietnica to darmowe autostrady – najpierw państwowe, a z czasem także te prywatne.

Maląg: Waloryzacja dla wszystkich

O propozycje programowe pytana była minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z Polskim Radiem. –Tych działań, które będą towarzyszyły wsparciu rodzin, będzie jeszcze wiele, bo wiele mamy do zrobienia, zrobiliśmy bardzo dużo, ale przecież mamy strategię demograficzną, określone działania, taką mapę drogową dojścia do tego, aby ta sytuacja się zmieniała, aby była jak najbardziej korzystna dla rodzin, a więc wiele działań będzie wprowadzanych– mówił Marlena Maląg w „Sygnałach dnia” PR1.

Jednocześnie polityk została zapytana o wczorajszą propozycję Kosiniaka-Kamysza. "Dobrobyt bierze się z pracy i edukacji, a fatalna sytuacja demograficzna wymaga systemowych rozwiązań. Waloryzacja – tak, ale tylko dla pracujących. To skuteczna odpowiedź na drożyznę i kryzys demograficzny. Czas docenić ludzi ciężkiej pracy!" – podkreśla szef PLS we wpisie na Twitterze. To jeden z wielu komentarzy opozycji dot. programu PiS.Wczorajsza konwencja wywołała falę komentarzy.

– Przede wszystkim nie możemy dzielić Polaków. To podstawa tych wszystkich działań, też prorodzinnych, że programy, które PiS przygotowuje, to jest w sferze wsparcia rodzin, ale także w każdym innym obszarze, bo jak wspieramy samorządy, nie dedykujemy programu tylko jednym, nie dedykujemy programu na przykład wyborcom PiS. Nam zależy, żeby Polska rozwijała się równomiernie, w sposób dynamiczny i jeżeli wprowadzilibyśmy taką zmianę, o której mówi lider PSL, to tak naprawdę doszłoby do podziału Polaków – stwierdziła Marlena Maląg w „Sygnałach dnia” PR1.

Czytaj też:

PKO BP szacuje koszt najnowszych propozycji programowych PiS