Morawiecki potwierdził temat kolejnej konwencji PiS. "Trójskok propozycji"

Tematem kolejnej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości mają być propozycje dotyczące rynku mieszkaniowego – potwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Następne konwencje PiS zaplanowano na czerwiec i wrzesień.

"Trójskok propozycji programowych"

– Mamy w zamyśle pewien trójskok propozycji programowych: maj, czerwiec i wrzesień. (...) W czerwcu planujemy kolejną konwencję – powiedział Mateusz Morawiecki.

Pytany o to, jakie propozycje dotyczące rynku mieszkaniowego mogą się pojawić na najbliższej konwencji PiS, premier odpowiedział: "To nie byłoby wskazane, żebym dzisiaj o tym mówił. Mogę potwierdzić tylko to, co powiedział sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, że planujemy, aby jednym z tych kolejnych działań były propozycje związane z rynkiem mieszkaniowym".

Posiedzenie Rady Ministrów

Na środę zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Ministrów, na którym dyskutowane będą propozycje przedstawione podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości "Programowy Ul". Chodzi o postulaty podwyższenia świadczenia 500 plus do 800 złotych oraz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i seniorów po 65. roku życia.

– Mamy bardzo ściśle zaplanowane działania w tym zakresie, harmonogram rozpisany na kolejne miesiące – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, wprowadzenie zmian planowane jest od stycznia 2024 r., gdyż – zgodnie z prognozami – wówczas inflacja będzie już zdecydowanie niższa.

Premier: Wkrótce harmonogram

Co więcej, szef rządu zapowiedział, że wkrótce zostanie przedstawiony program rezygnacji z opłat na autostradach państwowych, tak aby zrobić to "najszybciej, jak się da". Rząd planuje podjąć także negocjacje z prywatnymi właścicielami autostrad, by od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek na autostradach.

– Przedstawimy harmonogram, tak żeby postarać się zrobić to do wakacji, aby te autostrady, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli można powiedzieć: rząd polski, państwo polskie, zostały zwolnione z opłat najszybciej, jak się da – mówił Morawiecki.

