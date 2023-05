Morawieckiego zapytano o Zbigniewa Ziobro. Wymowna odpowiedź

Premier Morawiecki podczas konferencji prasowej został zapytane o trudne relacje ze Zbigniewem Ziobro. O napiętych stosunkach między szefem rządu a ministrem sprawiedliwości media rozpisują się już od dawna.

– Nasza koalicja Zjednoczonej Prawicy, jak pokazujemy po naszych konkretnych, kolejnych projektach, jest dużą wartością. Dla tak wielkiej wartości naprawdę warto znieść czasami różne niedoskonałości. Kto nie popełnia błędów? Ten, który nic nie robi– powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że jego obóz zmienia Polskę na lepsze, a on sam jest dumny, że może być częścią rządzącej koalicji. –Jeżeli komuś wyjdzie coś trochę lepiej, coś wyjdzie trochę gorzej, czy z tego powodu należy od razu rozpaczać? Ja nad tym nie rozpaczam, cieszę się, jestem naprawdę ogromnie dumny i szczęśliwy, że mogę od ponad siedmiu lat uczestniczyć w tej wielkiej, prospołecznej solidarnościowej zmianie dla naszej ojczyzny– kontynuował premier.

Wygrana opozycji? Premier: Chaos

Nawiązując do propozycji PiS dotyczących rozszerzenia programu 500 plus do kwoty 800 zł, premier krytycznie odniósł się do głosów jakie w tej sprawie padają z ław opozycji.

– Świetnie, że wszyscy liderzy partii opozycyjnych wypowiedzieli si o 800 plus, każdy w inny sposób, tak właśnie wyglądałaby ew. koalicja rządowa, gdyby, nie daj panie Boże, doszło do zmiany władzy. Wszystkie konie ciągnęłyby w innym kierunku, doszłoby do chaosu komunikacyjnego […] jeden by chciał to, drugi by mówił tamto, trzeci by się z tym wszystkim nie zgadzał – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Nowe propozycje PiS

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą musieli finansować świadczenie, ale nie w wysokości 500, tylko 800 złotych.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji – zapowiedział prezes PiS. Kaczyński zapowiedział też darmowe autostrady dla aut osobowych.

Czytaj też:

Morawiecki potwierdził temat kolejnej konwencji PiS. "Trójskok propozycji"Czytaj też:

Premier: "Solidarność" to słowo klucz w polityce społecznej rządu PiS