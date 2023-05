Mentzen: Tusk przebija nawet pisowskie dno

Przypomnijmy, że w niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

Tymczasem Donalda Tusk zaproponował, żeby wyższe świadczenie było wypłacane już od 1 czerwca. Zaznacza, że to swoiste "sprawdzam" wobec obecnego rządu. PO wniosło już do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.

Mentzen o propozycjach Platformy

Kolejne pomysły lidera PO – zwiększenie limitu kwoty wolnej od podatku, podniesienie świadczenia dla rodzin czy tzw. babciowe (1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy) – skomentował na Twitterze jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Koszt dotychczasowych obietnic Tuska:

25 mld zł - 800+

35 mld zł - 60k kwoty wolnej

22 mld zł - kredyt 0%

8 mld zł - babciowe

Razem 90 mld zł" – wymienia polityk Konfederacji.

"Nie pamiętam takiej skali populizmu i nieodpowiedzialności. Tusk przebija nawet pisowskie dno" – podkreślił Mentzen.

W PO zadowoleni ws. 800+

Tymczasem serwis Wirtualna Polska opisuje reakcje z wewnątrz Platformy na taki obrót sprawy. – W PiS myśleli, że nas zaorają, a sami wpadli na minę. Szef powiedział "sprawdzam" i teraz Kaczyński ma problem – mówi o Tusku jeden z rozmówców.

Inny, ważny polityk KO wskazuje: – To postawienie "Kaczora" pod ścianą. Dziś w sztabie PiS zgłupieją, bo co mają zrobić? Teraz nie mają kasy na 800 plus, ale nie chcą tego przyznać wprost. A my mówimy: "sprawdzam". Chcemy dać ludziom pieniądze wcześniej. I nawet jeśli PiS to zablokuje w Sejmie, a tego się spodziewamy, to ludzie to zapamiętają.

– PiS zraniło się własną bronią. To już nie jest 2015 rok. Opozycja wie, jak na to reagować. Przygotowaliśmy się, odrobiliśmy lekcję – twierdzi kolejny.

