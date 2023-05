PiS obiecuje darmowe leki. Ile będą kosztować?

– To jest rząd wielkości - zależnie od szerokości tej listy leków - dodatkowo od 1 mld zł do 2 mld zł – powiedział rzecznik rządu Piotr Muller w Polsat News, pytany o koszt wprowadzenia bezpłatnych leków.

Dopytywany, czy ta kwota jest wystarczająca, oznajmił: "nikt nie powiedział, że wszystkie leki, nikt nie użył takiego określenia, że wszystkie".

– Jest określona lista najważniejszych leków - dodał.

Zapowiedział, że rozszerzenie listy leków będzie konsultowane ze środowiskiem medycznym.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku zapowiedział podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Obecnie obowiązuje program 75+, obejmujący możliwość darmowego zakupu niektórych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

Wyciekły kolejne propozycje Kaczyńskiego

Media donoszą o kolejnych propozycjach programowych Prawa i Sprawiedliwości. Mają one dotyczyć sfery finansów Polaków. Jak pisze "DGP", jedną z proporcji partii Jarosława Kaczyńskiego będzie wprowadzenie na stałe do systemu finansów publicznych przepisów dotyczących "tarcz" ochronnych dla polskich przedsiębiorców oraz konsumentów. Przypomnijmy, że do tej pory rząd uruchomił trzy "tarcze": covidową, antyinflacyjną oraz energetyczną. Wszystkie one miały wspomóc Polaków w czasach kryzysów związanych z pandemią COVID-19, wysoką inflacją oraz wojną na Ukrainie.

Kolejnym pomysłem jest uproszenie systemu podatkowego, które miałoby polegać na umożliwieniu właścicielom przedsiębiorstw rozliczania finansów swojej firmy za pośrednictwem pracowników Urzędu Skarbowego. Inna propozycja zakłada wsparcie dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą, która obejmowałaby granty oraz bony m.in. na opiekę nad dziećmi.

Czytaj też:

Złe wieści dla Kaczyńskiego. Tak chcą głosować PolacyCzytaj też:

Rząd zamyka program mieszkaniowy. Buda: Mieszkanie+ nie wypaliło