800 plus. Ostra wypowiedź Katarzyny Lubnauer

– Powiedzmy szczerze, czy PiS chce podnieść 500 plus, czy chce nim szantażować Polaków – mówiła wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej w Radiu Plus.

Prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski dopytywał polityk co ma konkretnie na myśli. – Tak, szantażować, co bardzo często zresztą oni mówią, że jeżeli my wygramy to coś zrobimy. Dlatego Donald Tusk mówi sprawdzam i proponuje, że jeżeli podniesiemy w tej chwili, czyli jeżeli zostanie to już od 1 czerwca podniesione 500 plus do 800 plus, no to powiedzmy szczerze, że jest jasna deklaracja wszystkich partii politycznych, że wszystkie przywileje społeczne, które wprowadził PiS zostaną zachowane. W związku z tym, gdyby PiS chciał rzeczywiście realnie to 500 zwiększyć do 800 no to zrobiłby to teraz żeby mieć gwarancję, że niezależnie jak się potoczą wybory to będzie to 800. I to proponuje Tusk – mówiła Lubnauer.

Dopytywana, czy KO miała plan podniesienia 500 plus, Lubnauer odparła, że nie wie, jakie plany miał Donald Tusk.

PiS obiecuje 800 plus

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu Rodzina 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie będzie wynosić już 800 złotych.

– Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

Propozycja Jarosława Kaczyńskiego wywołała wiele komentarzy. Opozycja pyta o koszty podniesienia świadczenia oraz o to, skąd rząd weźmie na to pieniądze. Podczas jednej z poniedziałkowych konferencji prasowych premier Morawiecki przyznał, że koszt waloryzacji programu Rodzina 500 plus będzie wynosił ok. 24 mld złotych.

