"Cyrk Zełenskiego" w Europie. Ambasador Ukrainy we Francji żąda przeprosin

We francuskiej telewizji wyemitowano materiał, w którym porównano europejskie podróże prezydenta Ukrainy do przedstawień obwoźnego cyrku. Ambasador Ukrainy we Francji żąda przeprosin.

Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko żąda przeprosin od francuskiej stacji RTL za wyemitowanie audycji, w której wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we Francji została porównana do "przedstawienia cyrkowego". Protest ambasadora "Cóż za cynizm i nietakt, tak mało charakterystyczne dla życzliwego narodu francuskiego. Żadnej empatii, żadnej odpowiedzialności. Żądam przeprosin dla mojego prezydenta i mojego narodu ukraińskiego, którzy cierpią i walczą o swoją wolność, a także o waszą wolność i możliwość cieszenia się życiem” – napisał Omelczenko na swoim koncie na Twitterze. Dyplomata opublikował również zapis wideo audycji, podczas której padło niefortunne określenie. W materiale zatytułowanym "Cyrk Zełenskiego, wkrótce tutaj!” gospodarz audycji donosił, że Zełenski był w Pałacu Elizejskim "ze swoim namiotem cyrkowym” 14 maja. Potem zapowiedź dyplomatycznego tournee Zełenskiego po Europie i jego spotkań z europejskimi politykami została wyemitowana na antenie jako reklama przedstawienia cyrkowego. Zełenski w Europie Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Francji 14 maja. Była to jego druga wizyta w Paryzu od czasu rozpoczęcia wojny z Rosją na pełną skalę. Podczas wizyty ukraiński prezydent spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W wyniku wizyty osiągnięto porozumienie, na mocy którego Francja przekaże Ukrainie kilkadziesiąt pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów. Macron zapowiedział też, że Francja jest otwarta na szkolenie ukraińskich pilotów myśliwców i może je rozpocząć "już teraz”. W ramach swojego europejskiego tournée Wołodymyr Zełenski odwiedził także Niemcy i Wielką Brytanię. Dużą uwagę podczas wizyt poświęcono kwestii koalicji lotniczej dla Ukrainy. Czytaj też:

Rosyjska broń atomowa na Białorusi. Zaskakująca deklaracja dyplomaty ŁukaszenkiCzytaj też:

Zełenska w Seulu. Pierwsza dama Ukrainy apeluje o "bardziej radykalne" wsparcie