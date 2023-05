Morawiecki o propozycji Tuska: Gdzie jest Twoja wiarygodność, chłopie?

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzacjęprogramu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

Kilka dni temu lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk wezwał Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia nowej wysokości świadczenia już od 1 czerwca tego roku, a nie, jak zapowiedziano podczas konwencji, od stycznia 2024 roku.

Morawiecki: Oszust z PO

W obszernym wpisie na Twitterze premier Morawiecki podkreśla, że "wizytówką" jego rządu jest wiarygodność. "Nasze obietnice wyborcze przekuwamy w programy rządowe, a słowa w czyny! Uważamy, że słowo dane wyborcy jest święte. Wiemy, jak wszystko obliczyć i zaplanować, żeby realizacja naszych obietnic znalazła pokrycie finansowe, a budżet i finanse publiczne pozostały stabilne" – napisał.

Morawiecki podkreśla, że udowodnił to przez ostatnie 8 lat, a działania PiS znajdują "uznanie w oczach analityków". W ostrych słowach odniósł się też do propozycji Tuska.

"Słynny oszust z PO kpił z 500 plus. Dziś chce natychmiast wprowadzić 800 plus. Gdzie jest Twoja wiarygodność, chłopie? Nasi poprzednicy mówili jedno, a robili drugie - albo nie robili w ogóle. Według słynnej doktryny PO dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Zmieniliśmy ten system pseudorządów w skuteczne państwo wiarygodnej polityki społecznej, opartej o solidarność, szacunek do obywatela i bezpieczeństwo" – napisał premier.

Obietnice PiS

Szef rządu przekazał, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów omawiano realizację dwóch kolejnych obietnic: darmowych, ogólnodostępnych, otwartych dla wszystkich samochodów osobowych autostrad. "Koniec z dodatkowymi kosztami dla polskich kierowców i wykluczeniem komunikacyjnym. Drogi, które budujemy, mają łączyć, a nie dzielić Polaków!" – napisał.

Drugą kwestią jest wsparcie dla polskiego rolnictwa. "Wypracowaliśmy cały pakiet rozwiązań chroniących rolników przed wahaniami cen i wynegocjowaliśmy go z UE. Konsekwentnie go realizujemy i liczymy, że Unia Europejska również dotrzyma danego słowa. Interes polskiego rolnictwa jest dla nas najważniejszy i będziemy go bronić! Podsumowując - Polakom opłaca się mieć sprawdzonego, wiarygodnego partnera, który zawsze dotrzymuje danego słowa. Tym partnerem jest rząd PiS" - napisał premier.

