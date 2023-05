Kaczyński: Jeżeli ktoś przedstawia tego rodzaju propozycje, to działa na korzyść Kremla

W środę Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Jerzemu Jachowiczowi na antenie Polskiego Radia 24. Tematem rozmowy były nowe wyborcze obietnice złożone przez polityków PiS podczas konwencji "Programowy Ul PiS", a także zagadnienia związane z obronnością państwa polskiego.

Kaczyński o Błaszczaku i incydencie z rakietą

Jednym z wątków rozmowy był spór między szefem MON Mariuszem Błaszczakiem a generałem Tomaszem Piotrowskim o odpowiedzialność za zaniechania w związku z upadkiem na terytorium Polski rosyjskiej rakiety, zdolnej do przenoszenia ładunku nuklearnego. Z różnych stron pojawiły się głosy domagające się dymisji ministra obrony narodowej.

Kaczyński powiedział, że minister Błaszczak realizuje coś, co powinno być realizowane dużo wcześniej, ale rozpoczęło się dopiero po objęciu władzy przez PiS w 2015 roku. Chodzi o rozbudowę polskiej armii.

– To minister, który z powodzeniem realizuje coś, co powinno być robione dużo dawniej, a zaczęło się dopiero za naszych rządów, w 2015 roku. Najpierw robił to minister Macierewicz, ale później, kiedy wszedłem do rządu z taką wolą, by te procesy przybrały nieporównanie bardziej rozległy, radykalny charakter, to wtedy ministrem był już pan Błaszczak i wykonuje swoje zadania naprawdę bardzo dobrze i jeżeli ktoś tego rodzaju propozycje przedstawia, to działa na korzyść Kremla. No to jest naprawdę zdumiewająca propozycja ze strony opozycji, ale myśmy już wielokrotnie w ciągu ostatnich lat byliśmy postawą opozycji zdumieni – powiedział prezes PiS.

Prezes PiS powiedział, że raport w sprawie incydentu z rakietą jest w dyspozycji premiera i prezydenta i całą sprawę rzeczywiście trzeba wyjaśnić i wyciągnąć konsekwencje. Polityk powiedział, że dużo szersza jest kwestia zbudowania odpowiedniej obrony przeciwlotniczej w Polsce, która została już rozpoczęta, choć ze względu na zaniechania PO, o wiele za późno.

800 plus. Kaczyński odpowiada Tuskowi

W trakcie wywiadu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację socjalnego programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą finansować świadczenie nie w wysokości 500, tylko 800 złotych miesięcznie na każde dziecko.

Jednocześnie lider PO Donald Tusk, próbując przelicytować PiS, wezwał Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia nowej wysokości socjalnego świadczenia już od 1 czerwca tego roku. PO złożyła już w Sejmie projekt ustawy w tym zakresie, a Tusk zaliczył nawet waloryzację programu do „praw człowieka”.

– Nie ukrywam, że niewysoko oceniam kwalifikacje pana Tuska jako premiera, ale nie aż tak nisko, żeby on nie wiedział, że w ciągu 2 tygodni zmienić budżet, bo to trzeba by zmienić budżet, zapewnić nowych środków do tego budżetu i dokonać wielu innych zmian, które są potrzebne, żeby to zaczęło działać, to przedsięwzięcie po prostu niewykonalne. To chwyt i to taki chwyt nie do końca przemyślany, podejmowany w sytuacji nagłej, kiedy dominuje nerwowość – powiedział.

