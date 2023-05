Żukowska o ruchu Tuska: Bardzo cyniczne. Okłamuje Polaków

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

Żukowska podkreśliła w Polsat News, że jej ugrupowanie od wielu miesięcy domaga się w związku ze wzrostem inflacji waloryzacji świadczenia 500 plus. – Czyli nie podwyższania po prostu takiego kwotowego, tylko zapisania w ustawie, że to będzie waloryzowane za każdym razem, kiedy ta inflacja nie daj Boże jeszcze wzrośnie– powiedziała poseł.

Żukowska: Tusk okłamuje Polaków

Kilka dni temu lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk wezwał Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia nowej wysokości świadczenia już od 1 czerwca tego roku, a nie, jak zapowiedziano podczas konwencji, od stycznia 2024 roku.

– Donald Tusk lubi tak mówić, że on coś zrobi w miesiąc, ostatnio słyszałam, że w 48 godzin odblokuje pieniądze z KPO po wyborach, to jednak jest licytacja, jeżeli podwyższa o 100 proc. kwotę wolną od podatku, to cóż to jest innego, niż właśnie licytacja, my się w to nie chcemy angażować, my po prostu mówimy, że sprawne mechanizmy powinny działać niezależnie od kampanii wyborczych, takie jak np. ta waloryzacja tych programów społecznych – stwierdziła poseł Lewicy.

Obietnice Tuska

Prowadzący rozmowę dopytywał polityk, jak ta sobie wyobraża "jesienne sprzątanie Polski po rządach PiS". – Donald Tusk mówi, porządek np. TVP w 48 godzin, benzyna po 5 zł z lekkim hakiem na pstryknięcie palcami w zasadzie, wyprowadzenie prezesa NBP, do tego dość szybki reset w sądach i trybunałach, w zasadzie od zaraz, to jest możliwe?– pytał prowadzący.

– Nie, to są naprawdę bardzo cyniczne obietnice i to jest moim zdaniem okłamywanie Polek i Polaków. Niesłuszne, dlatego że nie ma co budować takiej atmosfery, że wszystko da się zrobić w 48 godzin, załatwić, po prostu posprzątać po PiS-ie, po 8 latach rządów PiS w 48 godzin, jednak bądźmy poważni, są pewne terminy, terminy też konstytucyjne, terminy uchwalania ustaw – odpowiedziała Żukowska.

