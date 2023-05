"Zlecił Błaszczakowi nieszukanie rakiety". Kierwiński wysunął tezę

Marcin Kierwiński gościł w czwartek wieczorem na antenie Polsat News. Jednym z wątków rozmowy był spór między szefem MON Mariuszem Błaszczakiem a generałem Tomaszem Piotrowskim o odpowiedzialność za zaniechania w związku z upadkiem na terytorium Polski rosyjskiej rakiety, zdolnej do przenoszenia ładunku nuklearnego. Z różnych stron sceny politycznej pojawiły się głosy domagające się dymisji ministra obrony narodowej.

Platforma Obywatelska: Wniosek o dymisję ministra Błaszczaka

Taki wniosek przygotowuje Koalicja Obywatelska. – Jest w przygotowaniu i będzie złożony bardzo szybko. W przyszłym tygodniu będziemy mieli jeszcze dodatkowe informacje, które mogą uzupełniać ten wniosek, ale jeśli pytamy czy ze strony Koalicji Obywatelskiej ta decyzja zapadła, to zapadła – powiedział w piątek na antenie Polsat News Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej.

– Sytuacja wokół pana Błaszczaka jest i kuriozalna, i straszna mówiąc szczerze. Gdyby miał trochę honoru, już dawno podałby się do dymisji, ale widzę, że Błaszczak jest Błaszczakiem i honoru nie ma – dodał.

Kierwiński: Kaczyński musiał wiedzieć

– Wiemy, że minister Błaszczak, jak tylko dowiedział się o rosyjskiej rakiecie pod Bydgoszczą, natychmiast poleciał do Jarosława Kaczyńskiego po wytyczne. Przecież prezes Kaczyński musiał wiedzieć od Błaszczaka o wszystkim. To pewnie prezes Kaczyński podejmował decyzję, co w tej sprawie zrobić. No i dziś okazało się, że to doprowadziło to skrajnego paraliżu, że to jest wielka kompromitacja rządu PiS. Prezes PiS broni Błaszczaka, bo z dużym prawdopodobieństwem, to on zlecił mu takie zachowanie, to on zlecił mu nieszukanie tej rakiety. To jest uprawniona teza – powiedział Marcin Kierwiński.

Narada w BBN

W czwartek miała miejsce narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie odbyło się z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua oraz ambasadora RP przy NATO Tomasza Szatkowskiego. W naradzie uczestniczyli także generałowie Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, i Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czytaj też:

Kaczyński: Jeżeli ktoś przedstawia tego rodzaju propozycje, to działa na korzyść KremlaCzytaj też:

Ambasador Polski przy NATO: Tak naprawdę nie mamy pewności, co się stałoCzytaj też:

Spięcie polityków w studio. "Czar prysł", "król jest nagi"