Bosak: Licytacja pomiędzy PiS i PO jest destrukcyjna dla państwa

DoRzeczy.pl: Czy Konfederacja dołączy do licytacji pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską na programy socjalne?

Krzysztof Bosak: W Konfederacji negatywnie oceniamy ten wyścig na próbę kupienia wyborców za ich własne pieniądze. Zwracamy uwagę, że korzyści dla społeczeństwa są pozorne.

Dlaczego?

Po pierwsze, państwa polskiego nie stać na kolejne wydatki rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych. Po drugie, jest to impuls proinfacyjny, a to właśnie najmniej zarabiający tracą szansę na jakiekolwiek oszczędzanie, a ich pensje dewaluują się w wyniku wysokiej inflacji. Świadczenia społeczne, lekką ręką rozdawane przez polityków, nie rekompensują strat wynikających z zadłużenia państwa oraz inflacji. Proszę również pamiętać, że państwo mocno zadłużone, to państwo zależne od kaprysów rynków finansowych. Jeśli zmieni się koniunktura, to możemy mieć problem z wykonaniem budżetu, lub niezbędnych inwestycji. Co wówczas zrobimy? Dlatego uważamy, że licytacja pomiędzy PiS-em i PO jest destrukcyjna dla państwa polskiego.

Czy pomysł bezpłatnych autostrad w Polsce, to droga w dobrym kierunku?

W naszej ocenie to wyraz strachu przed Konfederacją. To nasze ugrupowanie kontynuuje krytykę rządu PiS za politykę prowadzoną przeciwko kierowcom. Mamy tu na myśli zapisy zawarte w Krajowym Planie Odbudowy, gdzie występuje redukowanie mobilności Polaków, nowe opłaty za drogi ekspresowe, czy zgoda premiera na zakaz aut spalinowych, gdzie nasz kraj nie jest gotowy do przejęcia na elektro mobilność.

Rząd dał zgodę prezydentom miast na ograniczenie i zakaz wjazdu do miasta dla pojazdów. To decyzje rządu PiS wymierzone w obywateli przemieszczającymi się autami. Poprzez darmowe autostrady rząd PiS-u chce pozować na tych, którzy będą przychylać nieba kierowcom. To oszustwo, nieprawda. Pamiętajmy również, że jest zaledwie 265 km dróg państwowych, na których można zdjąć opłaty, zaledwie dwa odcinki. Nie zrobi to nikomu żadnej różnicy, a na odcinki, gdzie działają prywatni koncesjonariusze rząd pomysłu nie ma.

Kiedy Konfederacja ruszy do pełnej kampanii?

Kampania oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, jednak walczymy o zaufanie wyborców przez całą kadencję. Niedawno Sławomir Mentzen przedstawił projekt swojej ustawy o podatku dochodowym, który jest obecnie doskonalony poprzez społeczne konsultacje. To jest kierunek, w którym chcemy iść, czyli w niskie i proste podatki, a nie utrudnienia, podwyżki, żeby później móc rozdawać pieniądze poprzez urzędników.

