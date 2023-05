"Mateusz, ale z ciebie bambik". Tusk atakuje Morawieckiego, Giertych kpi z Mentzena

Dyskusja o nazwaniu premiera "bambikiem" rozpoczęła się od doniesień medialnych na temat otwarcia przez szefa rządu mostu na Dunajcu. W czwartek, podczas wizyty w Tylmanowej, premier wziął udział uroczystym otwarciu obiektu. Jak jednak podał Onet, problem w tym, że obiekt został już oddany do użytku kilka miesięcy temu.

– Premier bardzo nam pomógł zdobyć pieniądze na most. Skoro więc przyjeżdża w nasze okolice, postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, by mu za to podziękować – tłumaczył sytuację wójt gminy Tadeusz Królczyk.

Tusk o Morawieckim: Bambik

– Jadąc do was czytam, oczom nie wierzę, że premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku i żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj – komentował doniesienia mediów były premier Donald Tusk.

– Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć. Mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik (w slangu oznacza to nieudacznika - red.) – dodał polityk, podczas wizyty w Słupsku.

W reakcji na wypowiedź Tuska, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował na Twitterze mem, w którym żartuje z byłego premiera.

Internauci w obronie Tuska. Giertych kpi z Mentzena

W reakcji na wpis polityka Konfederacji wielu internautów zaatakowało Mentzena. Wśród osób kpiących z polityka znalazł się bliski współpracownik Tuska – mec. Roman Giertych.

"Fajnie, że Pan próbuje bronić #MateuszBambik. On przecież jest Pana jedyną osłoną przed szantażystami od Zera. Wdzięczność to rzadka rzecz. Należy ją cenić" – napisał były wicepremier.

"I takie coś jak Mentzen chce zostać politykiem? Zostań chlopie na tik toku i tam wykazuj się swoją głupotą" – stwierdził natomiast inny internauta.

"Dla ciebie synu- Pan Donald" – napisała kobieta podpisana jako "@magdazwarmii".

