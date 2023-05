"Przyrzekam uroczyście". Tusk zapowiada zwiększenie kompetencji samorządu

Szef PO Donald Tusk wygłosił w piątek przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach (woj. pomorskie). Wydarzenie z udziałem byłego premiera odbyło się w ramach akcji Platformy Obywatelskiej "Tu Jest Przyszłość".

Samodzielność samorządu

– Przyrzekam tu uroczyście, tak jak przyrzekłem to, podpisując porozumienie z samorządowcami, z ruchem samorządowym. Samorząd każdego szczebla będzie miał udział w podatku PIT i w innych podatkach, a także w decyzjach, które odciążą samorząd od obowiązków, za które musi płacić, tak aby wszystkie decyzje dotyczące samorządu od października oznaczały zwiększenie kompetencji samorządu, samodzielności samorządu i środków do wyłącznej dyspozycji samorządu – zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Możecie tutaj na mnie liczyć, jestem co do tego przekonany – dodał polityk.

– Jeśli tych środków z PIT-u będzie mniej, to trzeba będzie pomyśleć o udziale w CIT, zwiększeniu CIT-u, ale to nie jest idealne rozwiązanie. Być może jest też czas na to, by pomyśleć o tym, żeby część VAT-u zostawała w samorządach, żebyście mieli zawsze pewne gwarancje, niezależnie od kaprysu aktualnie rządzących, żebyście mieli do dyspozycji własne środki – stwierdził Donald Tusk.

Tusk kontra Morawiecki

W ostatnich miesiącach trwa wymiana "uprzejmości" między premierem Mateuszem Morawieckim a byłym szefem rządu, obecnym liderem PO Donaldem Tuskiem. Nową osią sporu stało się ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwość waloryzacji programu socjalnego 500 plus.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wskazał, że waloryzacja programu Rodzina 500 plus należy do "praw człowieka". Jednocześnie polityk wezwał rząd PiS do rozszerzenia świadczenia już od 1 czerwca tego roku, a nie od 1 stycznia 2024 r.

Czytaj też:

"Mateusz, ale z ciebie bambik". Tusk atakuje Morawieckiego, Giertych kpi z MentzenaCzytaj też:

"Wygłupy brukselskiego emeryta". Morawiecki ostro o Tusku