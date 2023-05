Ziobro: Czas pokazał, kto ma rację: my czy premier

Karol Gac: Suwerenna Polska zastąpiła dotychczasową nazwę partii. Dlaczego?

Zbigniew Ziobro: Takie są główne wyzwania, które stoją przed Polską. Dotyczą narastającego szantażu i ingerencji UE w polskie sprawy. Chcą już nie tylko narzucać, jakie mamy mieć sądy, lecz także decydować, kto może rządzić w Polsce. Narzuca się nam, skąd mamy czerpać energię. Zmusza do zamykania kopalń, wpędzając w kryzys energetyczny. Szantażuje w sprawach światopoglądowych, np. zmuszając do wprowadzenia homoseksualnych „małżeństw”. Wtrąca się, jak mamy wychowywać dzieci. A teraz słyszymy, że celem jest jedno państwo europejskie, zbudowane na gruzach tych narodowych. Kwestia obrony suwerenności odgrywa więc kluczową rolę.

Zmiana nazwy wydaje się ryzykownym ruchem, biorąc pod uwagę, że do wyborów zostało pięć miesięcy, a Solidarna Polska była rozpoznawalną nazwą. Nie boi się pan, że wpłynie to negatywnie na pana partię?

Jesteśmy partią, którą budujemy wokół wartości. To nas spaja. Nie mamy dotacji z budżetu państwa ani wpływów w mediach, jak PiS i PO. Mamy za to wartości, w które wierzymy. Dlatego podejmowane w przeszłości próby rozbicia naszej partii spełzły na niczym. Udało się za to rozbić partię Jarosława Gowina. Dlaczego? Bo była budowana jako partia establishmentu i władzy.