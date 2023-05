Rzymkowski o Tusku: Populizm i brak szacunku do własnych wyborców

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wezwał PiS do wprowadzenia nowej wysokości świadczenia już od 1 czerwca tego roku.

– Waloryzacja jest prawem człowieka, którego okrada PiS-owska drożyzna. Zatem waloryzacja świadczenia, naszym zdaniem, powinna być wprowadzona, jeżeli nie jest zwykłą kampanijną zagrywką Kaczyńskiego. (...) W związku z tym, my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra, polskie dzieci otrzymały to świadczenie. Zobowiązałem szefa klubu, który to zobowiązanie nie tylko przyjął, ale wykonał właściwie od razu, do przygotowania odpowiednich projektów. One były przecież de facto przygotowane wcześniej – mówił Tusk podczas spotkania z wyborcami w Krakowie. – Proszę was wszystkich: od jutra, każdego dnia, kiedy będziecie pytani przez ludzi, przez media o cokolwiek w jakiejkolwiek sprawie, w pierwszych słowach pytajcie o nasze "sprawdzam": gdzie jest 800 plus? – grzmiał były premier.

Rzymkowski odpowiada Tuskowi

W piątek na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zauważył, że zapowiedź Donalda Tuska pokazuje "skalę populizmu i braku szacunku nawet do własnych wyborców".

– Uczciwy wyborca PO, który słyszy Donalda Tuska: "800 plus tu i teraz", powinien mieć świadomość, że były premier ordynarnie go okłamuje – stwierdził polityk PiS. – Tusk jest skrajnym populistą, jeśli mówi o 1 czerwca poważnie. Jeśli sobie żartuje, to wszyscy źle rozumieją – dodał.

– Na kolejnej konwencji Tusk przebije wszystkich i zaproponuje kwotę 600 tys. złotych kwoty wolnej od podatku. Propozycja 60 tys. złotych to pewnie pomnożenie o dwa obecnej stawki. Czemu nie pomnożyć przez dziesięć? Obracamy się cały czas wokół wiarygodności. Tusk traci ją tego typu stwierdzeniami. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku nie może też odbyć się bez jakichkolwiek mechanizmów osłonowych dla samorządów. Rząd PiS je wprowadził – skomentował nowe propozycje lidera Platformy Obywatelskiej wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski.

