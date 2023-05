Co z budową list w Zjednoczonej Prawicy? Ziobro: Nie ma przełomu po stronie PiS

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" m.in. do relacji z Prawem i Sprawiedliwością oraz budowy list wyborczych. Lider Suwerennej Polski przyznał, że "nie ma przełomu po stronie PiS, który odkłada decyzję o wspólnych listach". – Jednocześnie są wypowiedzi, które nie napawają nas optymizmem, co do woli naszego koalicjanta. Pomijam już tu środowisko premiera. Doskonale wiemy, że marszałek Terlecki od kilku miesięcy jeździ po Polsce i na zamkniętych spotkaniach działaczy PiS wyklucza nas z koalicji – mówi.

– Na pewno nie wyrzekniemy się pryncypiów i nie zgodzimy się na politykę, która kawałek po kawałku odziera Polskę z suwerenności. Jeśli mamy być w Sejmie, to właśnie po to, aby zagwarantować, że to się wreszcie skończy. I dlatego jesteśmy problemem dla tych polityków w obozie Zjednoczonej Prawicy, którzy nie chcą się przyznać do błędów w relacjach z UE i chcą kontynuacji obecnej polityki – zapewnia Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski.

