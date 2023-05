Czy Suwerenna Polska poprze ustawę o TK? Ziobro odpowiada

We wtorek, 23 maja o godz. 16:00 sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzy zgłoszony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o propozycję zmniejszenia pełnego składu orzekającego TK. Propozycja zakłada usprawnienie działalności TK poprzez zmniejszenie pełnego składu orzekającego. Redukcja polegałaby na zmniejszeniu minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dziesięciu do dziewięciu członków TK oraz pełnego składu Trybunału z jedenastu do dziewięciu sędziów.

Co ciekawe, niedawno Prawo i Sprawiedliwość próbowało odwołać czterech członków komisji sprawiedliwości należących do Suwerennej Polski: Mariusza Goska, Mariusza Kałużnego, Piotra Saka i Tadeusza Woźniaka. Na ich miejsce mieli zostać powołani politycy PiS. Ostatecznie PiS przegrało głosowanie w tej sprawie. 214 posłów głosowało za zmianami w składach osobowych komisji sejmowych. 216 głosowało jednak przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Co z nowelizacją ustawy o TK? Ziobro odpowiada

Zbigniew Ziobro w obszernym wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" opowiada m.in. o próbie odwołania czterech posłów Suwerennej Polski z komisji sprawiedliwości, jak również zdradza, co zamierza zrobić jego partia ws. nowelizacji ustawy o TK. – Nie jestem zachwycony tym projektem, ale będziemy rozmawiać. SP zastanawia się nad sytuacją w kraju i jej konsekwencjami. W zależności od tego będziemy podejmować decyzje, mając na względzie polską suwerenność – mówi Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro w wywiadzie zdradził nam m.in., dlaczego nie zaproszono nikogo z PiS na kongres Suwerennej Polski, który odbył się 3 maja, a także, jak ocenia reformę wymiaru sprawiedliwości.