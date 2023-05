Nietoperz i wandale

Batman nie jest ani przybyszem z kosmosu, ani czarodziejem; nie ugryzł go radioaktywny pająk, nie poddawano go nieludzkim eksperymentom. Gdy w filmie „Liga sprawiedliwości” ktoś pyta go: „Jakie są twoje supermoce?”, odpowiada: „Pieniądze”. To oczywiście tylko kawałek prawdy. Bruce Wayne jest mścicielem na wskroś ludzkim, stał się tym, kim jest, dzięki uporowi, dzięki katorżniczemu samodoskonaleniu. Jest postacią i symboliczną, i głęboko ludzką, bo ma swoje traumy, ma poranioną psychikę. W