Pogrom siedlecki

Czasem było to kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt i jeszcze więcej ofiar. Ale jedna z nich nabrała rozgłosu na arenie międzynarodowej. Była to egzekucja w Siedlcach, popełniona nocą z 12 na 13 kwietnia 1945 r. Przeprowadzona została ze szczególnym okrucieństwem i całkiem jawnie na żołnierzach polskiego podziemia, na oczach rodzin i świadków. Sprawcy nie dążyli do zacierania śladów. Miała wywołać przerażenie i tak się stało. Kilka niedoszłych ofiar przeżyło, mimo odniesionych ran