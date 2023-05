Niemcy znów pokonani

Lord of the Lost na Eurowizji

GLOBALNE OCHŁODZENIE I Gdyby przybyszowi z innego kontynentu trzeba było wytłumaczyć stosunki we współczesnej Europie, wystarczyłoby go zmusić do obejrzenia kilkugodzinnej szmiry zwanej Eurowizją.

Pseudokonkurs od lat reprezentuje to, co najgorsze na Starym Kontynencie. Podejście jurorów do oceny wartości artystycznej piosenek jest niemal tak bezstronne jak troska zachodnich polityków o stan praworządności w Polsce.