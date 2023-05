Cenzura wsteczna w TVP

#WARTO I W Internecie nic nie ginie. Czyżby? Przyznam, że nie chciałem upubliczniać tej sprawy, uznając, że dotyczy ona przede wszystkim redakcji „Warto rozmawiać”, jednak gdy wczoraj zgłosiła się do mnie kolejna osoba z pytaniem, co się stało z dostępem do archiwalnych odcinków, miałem potwierdzenie, że zniknięcie z platformy TVP VOD całego dorobku nie jest wyłącznie sprawą naszej redakcji.

Programy – jak widać – ciągle są komuś potrzebne. Ostatnie pytania miały związek z toczącym się procesem sądowym między przedstawicielem samorządu a działaczami społecznymi w Żywcu. Sprawa dotyczy lokalizacji na terenie gminy potężnej spalarni śmieci, która w planach ma nie tylko obsługiwać mieszkańców, lecz także utylizować odpady przywożone nawet spoza Polski.