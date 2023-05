Jak długo trwa wybudzanie?

Uwierzyliśmy, że sowiecki neototalitarny smok został pokonany, a on tymczasem odrodził się z ruin ZSRS. Nasi stratedzy, schowani pod amerykańskim parasolem – marząc wszakże, żeby się spod niego uwolnić – wmówili sobie, że na zawsze pozbyliśmy się wojny”. Ten rachunek sumienia francuskiej dziennikarki Laure Mandeville można znaleźć we wstępie do jej wywiadu z Konstantinem Sigowem, wybitnym ukraińskim intelektualistą pochodzenia żydowskiego, opublikowanego w niezwykłym tempie przez wydawnictwo Wszystko Co Najważniejsze.