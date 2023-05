"W przyszłym tygodniu sformalizujemy nasze rozmowy z PiS-em"

Lider Kukiz'15 od tygodni prowadzi rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, które dotyczą porozumienia programowego przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Negocjacje – według słów Pawła Kukiza – mają skupiać się m.in. na kwestiach zmian w ordynacji wyborczej, zniesienia immunitetów dla posłów i senatorów i rozszerzenia ustawy antykorupcyjnej.

– Wygląda na to, że w przyszłym tygodniu sformalizujemy wszystkie nasze wcześniejsze rozmowy, które przebiegały bardzo dobrze i na piśmie zobaczę dokładnie to samo, co było werbalizowane – poinformował Kukiz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak wskazał polityk, kolejne spotkanie z liderem PiS odbędzie się w dniach zbliżonych do najbliższego posiedzenia Sejmu, czyli (24-26 maja).

Kukiz: Ja szczególnie nie mam innych możliwości

W niedawnym wywiadzie dla Radia Plus, w kwestii porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością Kukiz przyznał, że "czeka na telefon z Warszawy. – Jak taki telefon pozyskam, myślę, że taki telefon będę miał, to wtedy wsiadam w samochód i jadę do Warszawy i rozmawiam. Dalszy ciąg po prostu rozmów o postulatach Kukiz’15, które powinny być zwieńczone podpisaniem umowy na podobnych zasadach, jak podpisaliśmy tę umowę z prezesem Kaczyńskim i z PiS w czerwcu 2021 roku – stwierdził.

– Po ostatecznym podpisaniu przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego postulatów, które niezmiennie niosę od 2015 roku, w tym tego kluczowego postulatu zmiany sposobu wybierania posłów, zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną, z uwzględnieniem obok partyjnej ordynacji również większościowej, jednomandatowej. To jest klucz wszelkich zmian. Oczywiście referenda, ustawy antykorupcyjne, rozwinięcie ustawy antykorupcyjnej, poszerzenie jej działania i zakresu. No i zniesienie immunitetów dla tych świętych krów, czyli posłów, senatorów, sędziów, prokuratorów – powiedział Kukiz.

Dopytywany doprecyzował, że liczy na podpisanie porozumienia z PiS w przyszłym tygodniu. – Ja szczególnie też nie mam innych możliwości, innego wyboru, dlatego że żadna opcja polityczna, w tym te, które mają na ustaw wypisane, czy wciąż niosą na ustach ciągle hasło "demokracja", "więcej praw dla obywatela", no nie chcą zaakceptować tych postulatów prodemokratycznych, proobywatelskich. Tak naprawdę postulatów Platformy z 2004 roku, czyli więcej władzy dla obywateli, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych – dodał parlamentarzysta.

