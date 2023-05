Gen. Skrzypczak: Rosyjskie wojska pakują się w paszczę lwa

Lider Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn twierdzi, że miasto Bachmut znajdujące się w obwodzie donieckim zostało całkowicie zajęte przez Rosjan. Strona ukraińska dementuje te twierdzenia. O rzekomym zdobyciu ukraińskiego miasta Prigożyn poinformował w przesłaniu wideo opublikowanym przez jego służbę prasową.

Informacje przekazane przez Prigożyna zdementowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Wiceminister obrony kraju Hanna Maljar przekazała, że ukraińskie wojsko "kontroluje obecnie niektóre obiekty przemysłowe i infrastrukturalne tego obszaru oraz sektor prywatny”. "W Bachmucie toczą się ciężkie bitwy. Sytuacja jest krytyczna. Jednocześnie nasze wojska utrzymują obronę w rejonie «Litak»" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

Gen. Skrzypczak: To manewr, by wpuścić Rosjan głębiej

Jak komentuje były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak, możliwe że Ukraińcy faktycznie wycofali się z miasta, aby zwabić Rosjan w pułapkę. – Myślę, że to manewr, by wpuścić Rosjan głębiej, a potem uderzyć. Wojska, które tam wchodzą, pakują się w paszczę lwa – tłumaczy wojskowy w rozmowie z Wirtualną Polską.

– Dopóki stopa ukraińskiego żołnierza stoi w Bachmucie, dopóty miasto należy do Ukraińców – dodał gen. Skrzypczak.

Jak bowiem podkreślił były dowódca Wojsk Lądowych, dla Kijowa Bachmut jest ważnym symbolem walki z agresorem i wojska ukraińskie łatwo go nie oddadzą. Ponadto – wskazał wojskowy – w ostatnim czasie Ukraińcy kontratakowali od północy, wypierając częściowo Rosjan z Bachmutu. – Nie sądzę, by teraz nagle Rosjanom udało się opanować całe miasto (...) Ukraińcy opanowali kilka pozycji i na pewno bez walki by ich nie oddali. Rosyjskie deklaracje są na wyrost – tłumaczył.

– Wcześniej Rosjanie utracili część pozycji, bo zamienili doświadczonych najemników na wojska regularne armii rosyjskiej, którzy nie byli przyzwyczajeni do walk w mieście. Wymiana wojsk jest bardzo korzystną sytuacją dla Ukraińców – dodał gen. Skrzypczak.

