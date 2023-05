Witek: Jest pewność, że opozycja zlikwiduje programy społeczne

W rozmowie z portalem i.pl, marszałek Witek odniosła się do ostatnich obietnic PiS. To m.in. podwyżka 500+ do 800+ , a także darmowe legi dla osób do 18 r. ż. oraz powyżej 65 r. ż. "Nigdy nie składaliśmy i nie składamy obietnic bez pokrycia. W 2015 r. także prezentowaliśmy nasz program, który został skonstruowany po bardzo wielu spotkaniach z wyborcami. Zawsze tak robiliśmy. Chyba wszyscy dokładnie pamiętamy co dzisiejsza opozycja, a wówczas rządzący, mówili o 500 plus – że pieniędzy nie ma i nie będzie, że ten program, jeśli będzie wdrożony, spowoduje katastrofę finansów publicznych, gwałtowny wzrost inflacji i inne kasandryczne przepowiednie. Czy coś z tych słów się spełniło? Nie. Jesteśmy odpowiedzialni. Nie rzucamy słów na wiatr, nie obiecujemy gruszek na wierzbie" – podkreśliła Witek dodając, że wszystkie obietnice mają pokrycie w rzetelnych wyliczeniach.

Polityk skomentowała też pomysły szefa PO, który chce, aby 800+ weszła w życie już od 1 czerwca, a nie jak zapowiada PiS od nowego roku. "Niech Donald Tusk zadba o to, żeby przedstawić Polakom swój własny autorski program. Trawi czas na recenzowaniu nas, bo sam własnego programu nie ma, a po stronie PO jest jakaś pustka intelektualna. My odbyliśmy tysiące spotkań i to Polacy przedstawili nam swoje propozycje, które przeanalizowaliśmy z ekspertami na kongresie programowym. I okazało się, że te trzy propozycje, które prezes Jarosław Kaczyński już ogłosił, to strzał w dziesiątkę. Tego ludzie oczekują. Proponuję też opozycji – w kontekście 800 plus – żeby się nie bała o inflację, która już dzisiaj spada" – wskazała Elżbieta Witek.

Witek: Nie można mieć złudzeń

"My mamy jeden cel – wygrać wybory dla dobra Polski i Polaków. Widzimy jak nasz kraj zmienił się przez ostatnie osiem lat. Polacy to dostrzegają i doceniają. To też mobilizuje do działania. Natomiast jeśli chodzi o realizowane programy społeczne to tylko my jesteśmy gwarantem ich kontynuacji, a także wprowadzania nowych" – akcentuje marszałek Sejmu. "Słuchając tego, co mówią politycy PO, można być pewnym, że oni rozwiązania prospołeczne i socjalne zlikwidują. Będą mamić: kryzys, inflacja, rozdawnictwo, zadłużenie, zaciskanie pasa etc. Wystarczy się wsłuchać w to, co teraz mówią politycy opozycji oraz ich eksperci. Nie miejcie państwo żadnych złudzeń, że będzie inaczej" – podkreśla Witek.

