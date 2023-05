F-16 dla Ukrainy. Rosja mówi o "wielkim ryzyku", celna riposta Bidena

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji ostrzegł kraje zachodnie przed "ogromnym ryzykiem dla nich samych”, jeśli Ukraina otrzyma myśliwce F-16 – poinformowała w sobotę rosyjska agencja państwowa TASS. – Trwa ruch na tak zwanej drabinie eskalacyjnej – powiedział Aleksandr Gruszko w kuluarach posiedzenia Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji.

– Widzimy, że kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacji. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla nich samych. W każdym razie będzie to brane pod uwagę we wszystkich naszych planach, a my mamy wszystkie niezbędne środki, aby osiągnąć wyznaczone cele — dodał Gruszko.

Przypomnijmy, że prezydent USA Joe Biden poinformował w piątek przywódców G7, że Stany Zjednoczone wesprą wspólne wysiłki kilku państw europejskich i dołączą do programu szkolenia ukraińskich pilotów na zaawansowanych samolotach, w tym myśliwcach F-16.

Biden odpowiada

O groźby Kremla zapytano przywódcę USA podczas spotkania z mediami. – Rosja twierdzi, że podarowanie Ukrainie F-16 to kolosalne zagrożenie — powiedziała dziennikarka. — Tak, dla Rosji — odparł Joe Biden.

Jednocześnie Biden wycofał swoje wcześniejsze zastrzeżenia co do dostarczenia Ukrainie myśliwców, ponieważ wierzy, że wyposażenie Kijowa w niezbędny sprzęt wojskowy potrzebny do długoterminowej walki z Rosją, przyniesie korzyści. Taką informację przekazał w sobotę dziennikarzom w Japonii jego główny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan. Wcześniej "New York Times" poinformował, że Belgia, Wielka Brytania, Dania i Holandia są w stanie zapewnić Ukrainie co najmniej 125 myśliwców F-16 w pełnej gotowości bojowej. Także Norwegia jest gotowa przekazać Kijowowi "pewną liczbę" tych maszyn, bo swoje F-16 zastąpiła nowszymi, F-35.

