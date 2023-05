Marszałek Sejmu: Słusznie Kaczyński machnął ręką na agresję Tuska

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" marszałek Sejmu odniosła się do reakcji polityków opozycji na najnowsze propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości.

– Słusznie Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na ostatniej konwencji po prostu machnął ręką na agresję Donalda Tuska. Niech zostanie sam z tą nienawiścią. Naszą odpowiedzią powinna być i będzie postawa odwrotna: skupienie na pozytywnym programie, duma z tego, co udało się zrobić, uczciwa rozmowa z Polakami – skomentowała Elżbieta Witek.

Obietnice PiS

Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus, tak aby od przyszłego roku świadczenie finansowe wynosiło 800 złotych. W odpowiedzi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaproponował, aby podnieść świadczenie już od czerwca bieżącego roku.

W trakcie ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości padły jeszcze dwie wyborcze obietnice: darmowe leki dla osób do 18. i powyżej 65. roku życia oraz darmowe przejazdy autostradami należącymi do państwa oraz podmiotów prywatnych. Podczas wydarzenia nie padły jednak żadne dane dotyczące kosztów, jakie poniesie budżet państwa po wprowadzeniu zapowiedzianych przez Kaczyńskiego zmian.

Kolejne elementy

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zauważyła w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", że nie poznaliśmy jeszcze całej, pełnej wyborczej propozycji partii rządzącej przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

– W miarę trwania kampanii będą odsłaniane kolejne elementy. W Polsce wciąż jest dużo do zrobienia. Działamy w sprawdzonym modelu: gdy zbliża się koniec kadencji, przedstawiamy Polakom na tysiącach spotkań sprawozdanie z tego, co zrobiliśmy, i pytamy, co dla nich jest najważniejsze teraz, co należy zmienić, poprawić, na czym mamy skupić się w kolejnych latach – mówiła polityk Prawa i Sprawiedliwości.

