Premier wskazuje: To perła w koronie polskiej ekonomii

Szef rządu odwiedził port w Gdyni, gdzie znajduje się największy w Polsce terminal do przeładunku towarów masowych.

– Odbudowujemy wartość gospodarki morskiej i jej wagę dla całej gospodarki. Przemysł morski staje się coraz bardziej kołem zamachowym i perłą w koronie polskiej ekonomii – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem, to wielka inspiracja i zarazem zobowiązanie do działania "na wielu polach".

"Polskie okno na świat"

– Przede wszystkim na takim polu, aby to wspaniałe polskie okno na świat, okno, które przez 20 lat przykryte było żaluzjami bierności, pasywności, zapomnienia, zostało na powrót otwarte, żeby Polska dokonała symbolicznych, kolejnych zaślubin z morzem, zaślubin, które już na zawsze będą świadczyły o polskiej sile, o zdolności do wykorzystania tego wielkiego skarbu Rzeczypospolitej, jakim jest dostęp do morza – mówił szef rządu.

– Te wszystkie potężne inwestycje służą po to, aby Polska pięła się po drabinie wartości dodanej jak najszybciej – dodał.

Wsparcie dla rolników

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do wsparcia dla polskich rolników. Jak podkreślił, mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacja na rynku zbóż – zarówno z perspektywy sprzedającego, jak i wobec możliwości eksportowych na cały świat. – W jednym czasie dochodzi do zawirowań na wielu rynkach. Na naszym rynku mamy szczególną sytuację ze względu na korytarze solidarnościowe. Pracujemy nad tym, aby rolnicy mogli sprzedać zboże. Cena zbóż na rynkach światowych spada i to powoduje, że musimy zwiększyć dopłatę, aby pomóc polskim rolnikom – oznajmił.

– Działamy, dopóki nie doprowadzimy do tego, aby zboże w wystarczającej ilości mogło wyjechać z Polski. Dziś możliwości eksportowe i skupowe wewnątrz kraju są zapewnione, a cena dla rolnika jest opłacalna – zaznaczył polityk.

