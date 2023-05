"Wydamy 100 mld zł w ciągu dwóch lat". Sasin o kosztach zamrożenia cen energii

– W ciągu najbliższych dwóch lat polskie państwo wyda ok. 100 mld zł na ograniczenie podwyżek cen energii, czyli gazu i prądu dla gospodarstw domowych, ale też szerzej dla instytucji wrażliwych – powiedział Sasin podczas konferencji prasowej. Środki mają pochodzić zarówno z budżetu państwa, jak i od spółek energetycznych.

Minister podkreślił, że oprócz ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem cen prądu w najbliższych latach, celem rządu jest szybka i skuteczna transformacja energetyczna i ochrona węgla, który ma być obecny w polskiej energetyce do roku 2049.

Transformacja energetyczna w Polsce

Powołując się na wstępne szacunki, Sasin poinformował, że niezbędne inwestycje na transformację energetyczną pochłoną ok. 600 mld zł do 2030 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) szacowało ostatnio, że tylko w nowe źródła wytwarzania trzeba będzie zainwestować ok. 726 mld zł do roku 2040, a w najbliższym okresie, czyli do roku 2030, ok. 260 mld zł.

Sasin zapowiedział, że działania osłonowe związane z cenami energii elektrycznej i gazu będą kontynuowane w 2024 r., ale o szczegółach rząd będzie informował w IV kwartale tego roku.

Ceny energii zamrożone przez rząd

Dzięki wprowadzonym przez rząd cenom maksymalnym dla odbiorców końcowych, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 ceny prądu nie przekroczą 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych i 785 zł/MWh dla samorządów, odbiorców wrażliwych i małych oraz średnich przedsiębiorców. Dodatkowo cena netto prądu dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą określonego limitu zużycia, zostanie zamrożona na poziomie tegorocznym.

Rząd zdecydował też o wprowadzeniu systemu zachęt do oszczędności energii, zobowiązując instytucje publiczne i samorządy do zredukowania zużycia energii o 10 proc. Dodatkowo wprowadzono mechanizm, według którego wszystkie gospodarstwa domowe, które od października 2022 r. do końca 2023 r. zużyją o co najmniej 10 proc. energii mniej niż w ostatnim roku, mogą liczyć na upust w cenie energii, który również wyniesie 10 proc. Podobny mechanizm na energię zużytą w 2023 r. ma zachęcić do oszczędzania mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

