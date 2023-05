Prigożyn: "Oczyścimy" Bachmut w pięć dni i wycofujemy się

W minioną sobotę Grupa Wagnera ogłosiła, że w pełni zdobyła Bachmut, docierając do jego zachodnich obrzeży. Jednak ukraińskie siły zbrojne zaprzeczyły doniesieniom.

Rzecznik prasowy Wschodniej Grupy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty poinformował, że armia ukraińska pozostaje w Bachmucie i zamierza go bronić. Jak podkreślił, oświadczenie strony rosyjskiej o całkowitym zajęciu Bachmutu jest nieprawdziwe.

Wagnerowcy "oczyszczą" Bachmut

– "Oczyścimy" Bachmut w ciągu pięciu dni, po czym wycofamy się, "przekażemy" go jednostkom rosyjskiego Ministerstwa Obrony do 1 czerwca i udamy się na tyły, aby ponownie się sformować i wyposażyć – powiedział założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

– Dlatego nie jedziemy do Chromowa czy do Iwanowskoje. Przekazujemy nasze pozycje i opuścimy strefę walki 25 czerwca. Od 1 czerwca na linii frontu nie będzie ani jednego żołnierza Grupy Wagnera. Do czasu, aż nie zostaniemy ponownie sformowani, wyposażeni i przeszkoleni – oznajmił Prigożyn.

Prezydent Zełenski zaprzecza?

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie sytuacji w Bachmucie. Ze słów ukraińskiego przywódcy wynik, że po kilku miesiącach walk Kijów stracił kontrolę nad miastem.

Z wypowiedzi Zełenskiego można wywnioskować, że informacje podawane przez Prigożyna są prawdziwe. Prezydent Ukrainy zapytany bowiem o to, czy rząd w Kijowie nadal ma kontrolę na Bachmutem, odpowiedział: "Myślę, że nie". – Dzisiaj Bachmut jest już tylko w naszych sercach. (...) To tragedia – mówił Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że Rosjanie całkowicie zniszczyli miasto. – W tym miejscu nic już nie ma – tłumaczył. "Jeśli chodzi o odpowiedź prezydenta Ukrainy na pytanie o Bachmut. Pytanie dziennikarza brzmiało: »Rosjanie mówią, że opanowali Bachmut«. Odpowiedź prezydenta: »Myślę, że nie«" – wyjaśnił rzecznik prasowy ukraińskiego przywódcy Serhij Nykyforow.

Czytaj też:

Delegacja krajów afrykańskich odwiedzi Ukrainę i RosjęCzytaj też:

Zełenski mówił o dyplomatycznym zakończeniu wojny. Padły mocne słowa