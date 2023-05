Opozycjonista: Putin przygotowuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem

Rosyjski opozycjonista udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej". Były doradca prezydenta Borysa Jelcyna przekonuje, że "Putin jest jednym z najbardziej niezależnych ludzi na świecie". "Od nikogo i od niczego nie zależy, stracił również związek z rzeczywistością. (...) Dlatego uważam, że żadne społeczne czy gospodarcze trudności kraju nie powstrzymają go. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi system kartek żywnościowych. Siłą zapędzi ludzi do pracy w zakładach przemysłu zbrojeniowego. Jest gotów poświęcić dowolną ilość ludzi, nie przejmuje się liczbą ofiar. Nie obchodzi go to, że mobilizacja rujnuje naszą gospodarkę. Putin nigdy się nie zatrzyma . Chyba że zostanie zatrzymany przez innych" – mówi Leonid Gozman.

Jak ocenia Gozman, "Putin prawdopodobnie rzeczywiście wierzy w to, że władze Ukrainy są marionetkami Zachodu i że są sterowane z Waszyngtonu". Jego zdaniem Putin może też uważać, że wojna z NATO jest nieunikniona. I dlatego chce się do niej przygotować. "W jaki sposób? Wydłużyć wojnę z Ukrainą, w konsekwencji podpisać jakąś umowę pokojową i szybko się zbroić. Myślę, że Putin przygotowuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem" – podsumowuje rosyjski opozycjonista.

System kartek żywnościowych?

"Putin liczy się tylko z własnymi ideami i przekonaniami. Dlatego uważam, że żadne społeczne czy gospodarcze trudności kraju nie powstrzymają go. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi system kartek żywnościowych. Siłą zapędzi ludzi do pracy w zakładach przemysłu zbrojeniowego" – powiedział też w rozmowie z "Rzeczpospolitą" były doradca prezydenta Borysa Jelcyna.

Według opozycjonisty, optymistyczne jest to, że Władimir Putin dotychczas nie użył broni atomowej. "Nie z powodów humanitarnych. Widzę tu dwie przyczyny: boi się uderzenia odwetowego albo jego arsenał nuklearny jest w opłakanym stanie" – oznajmił Leonid Gozman.

