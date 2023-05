Tusk do Morawieckiego: Dajesz sobą pomiatać Mateusz

W poniedziałek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego. Polityk odniósł się m.in. do sporu, jaki rozgorzał na nowo między premierem Mateusz Morawieckim a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

– Nie będę koncentrował się na chłostaniu władzy. (...) Czuję się zwolniony obowiązku nieustannego krytykowania PiS-u, bo oni sami się za to wzięli – mówił dalej Tusk. – Dość pieszczotliwie powiedziałem o Mateuszu Morawieckim "bambik", a po tamtej stronie? Ale afera się zrobiła, "to nieładnie". Słuchajcie, minęło 48 godzin i ja słyszę, że według Morawieckiego minister Ziobro to krowa, która ryczy i mleka nie daje. To dopiero wyrafinowany komplemencik – zażartował były premier.

– Ziobro mówi o swoim premierze, że w każdej sprawie dotyczącej polski w Unii Europejskiej się pomylił i naraził polskie rodziny na gigantyczne starty. Właściwie zarzucił mu zdradę interesów narodowych w Brukseli. Błaszczak mówi, że generałowie kłamią. Ja rzeczywiście w tej części aktywności mogę iść na urlop – mówił szef PO. Następnie zwrócił się do Mateusza Morawieckiego. – Ty chociaż na te ostatnie miesiące zacznij być premierem. Dajesz sobą pomiatać Mateusz. Jeśli nie jesteś w stanie podjąć żadnej decyzji (...) to chociaż w przykrym finale pokaż, że masz coś tam i zachowaj się jak premier – powiedział Tusk.

"PiS nie przepada za kobietami"

Podczas spotkania lider Platformy nawiązał też do zbliżającego się Dnia Matki. – Mam wrażenie, że władza za kobietami nie przepada, delikatnie mówiąc. Czy to jest możliwe, że w momencie gdy PiS doszedł do władzy, Polki stały się mniej kompetentne? Jest dokładnie odwrotnie, Polki pokazały w ostatnich latach, że są gotowe iść do przodu. (...) Polki zasługują na najwyższe uznanie i potraktowanie na serio kwestii równości praw i obowiązków – mówił były premier. – To jest czas, aby głośno powiedzieć: kobiety mają prawo do decydowania o swoim losie w dużo większym stopniu, niż to jest dzisiaj w Polsce. Kobiety mają prawo do pełnego szacunku do swoich codziennych wysiłków. Kobiety mają prawo do udziału w życiu publicznym w dużo większym stopniu niż dzisiaj – powiedział Donald Tusk.

