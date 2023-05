"Na przykład w Polsce". Szef dyplomacji UE ujawnia szczegóły operacji

Borrell poinformował o tym we wtorek, kiedy przybył na spotkanie ministrów obrony państw członkowskich Unii Europejskiej.

– Cieszę się, że w kilku krajach w końcu rozpoczęło się szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Zajmie to trochę czasu, ale im szybciej, tym lepiej – stwierdził.

Na doprecyzowujące pytanie dziennikarzy, w których dokładnie państwach prowadzone są szkolenia dla polityków wojskowych z Ukrainy, Borrell odpowiedział: "W wielu, na przykład w Polsce".

Szef unijnej dyplomacji stwierdził również, że myśliwce F-16 są "absolutną koniecznością, aby Ukraińcy mogli dalej się bronić".

Samoloty dla Ukrainy. Holandia jako pierwsza przekaże F-16?

W zeszłym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła powołanie międzynarodowej koalicji, której celem jest szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach myśliwskich czwartej generacji, w tym F-16. Oprócz Wielkiej Brytanii koalicja obejmuje Holandię, Belgię, Danię i Stany Zjednoczone.

Jurij Sak, doradca ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa, zasugerował, że to Holandia może być pierwszym krajem, który dostarczy Kijowowi myśliwce F-16. Ukraina liczy, że Zachód przekaże jej w sumie od 40 do 50 myśliwców F-16, żeby mogła sformować trzy lub cztery eskadry do ochrony swojego nieba przed rosyjskimi bombardowaniami.

Premier Holandii Mark Rutte powiedział wcześniej, że jego kraj rozważa przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 i rozmawia o tym ze swoimi sojusznikami. Holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra zapowiedział, że szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 rozpocznie się "bardzo szybko".

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że liczba samolotów F-16, które posiada Polska, "nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek jej części Ukrainie". Zapewnił jednocześnie o gotowości wspierania szkolenia ukraińskich pilotów.

OSW: Pojedyncze myśliwce nie zmienią przebiegu wojny

Według Ośrodka Studiów Wschodnich pojedyncze, nawet nowoczesne myśliwce nie będą miały znaczenia dla przebiegu działań wojennych. Potrzebne są dostawy całych związków taktycznych – eskadr (na Ukrainie to 12 samolotów).

"W Europie jedynie Holandia dysponuje znaczną liczbą samolotów F-16, które mogłaby oddać, (...) jednak bez wsparcia Stanów Zjednoczonych w zakresie części zamiennych i uzbrojenia oraz bez kolejnych dostaw w przyszłości (USA wycofują ze służby od kilkunastu do kilkudziesięciu F-16 rocznie) utrzymanie na Ukrainie w użytku znacznej liczby zachodnich myśliwców będzie niemożliwe" – ocenia OSW.

