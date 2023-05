Czerwińska: Opozycja żyje w swojej bańce, w kompletnym oderwaniu od potrzeb Polaków

Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska mówiła o założeniach programu 500 plus. Poza tym, że miał on poprawić demografię w Polsce, jego celem było również zniwelowanie nierówności społecznych.

"Opozycji nie zależy na rodzinach"

Polityk powiedziała również, że jej zdaniem opozycja krytykowała program 500 plus przed jego wprowadzeniem, bo los polskich rodzin był tym politykom obojętny. – Opozycja krytykuje ten program od samego początku, dlatego, że sama nie miała żadnych propozycji dla rodzin, a rodziny tego wsparcia potrzebowały. Dzisiaj sytuacja rodzin w Polsce jest diametralnie różna, została naszymi programami poprawiona – oceniła wiceminister.

Dziennikarka przytoczyła wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o tym, że beneficjenci programu 500 plus "chleją, biją dzieci i kobiety". Z jego słów miało wynikać, że taką sytuację spowodował program 500 plus.

– Nie jest tajemnicą, że Donald Tusk wyraża się o Polakach z pogardą. Widać w nim ogromną frustrację, zatem nie jest niczym nowym, że atakuje takimi stwierdzeniami – stwierdziła Czerwińska. Odnosząc się do propozycji lidera PO, by waloryzację 500 plus wprowadzić od czerwca tego roku, wiceminister powiedziała, że to dowodzi braku pomysłów na programy socjalne w Platformie.

Czerwińska: Żyją w swojej bańce

– Jest to grupa osób żyjących w swojej bańce, w kompletnym oderwaniu od potrzeb Polaków. Nie rozmawiają z Polakami, nie analizują tego, co jest polskim rodzinom potrzebne. My od początku o tym mówimy. Wsparcie rodziny jest jednym z filarów naszej polityki i konsekwentnie to realizujemy – mówiła polityk.

Następnie prowadząca przytoczyła wypowiedzi polityków opozycji, którzy twierdzą, że demografia nie poprawiła się po wprowadzeniu 500 plus. – Opozycja nie mówi jednej ważnej rzeczy dotyczącej demografii. Ubywa kobiet w wieku prokreacyjnym. Wchodzi pokolenie niżowe. Siłą rzeczy oczywiste jest, że niż demograficzny daje niż. Natomiast z całą pewnością program 500 plus spowodował, że ten zapowiadany spadek urodzeń jest i tak niższy – powiedziała Czerwińska.

Wiceminister przytoczyła też dane Eurostatu dotyczące wzrostu urodzeń trzecich i kolejnych dzieci w polskich rodzinach. – W co trzecim kraju Unii jest spadek, tylko pięć krajów ma wzrost dwucyfrowy, a Polska ma najwyższy wzrost pod tym względem – mówiła polityk.

