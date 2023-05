PO publikuje ostry spot. Przypomniano słowa Kaczyńskiego

Politycy KO zorganizowali we wtorek konferencję prasową poświęconą propozycjom, jakiego ugrupowanie ma dla kobiet. KO podkreśla, że "rzeczą podstawową" jest dla formacji zmiana prawa aborcyjnego. Postulat wprowadzenia tzw. aborcji na życzenie podnosił wielokrotnie Donald Tusk w ostatnich miesiącach.

– Tak, aby aborcja w Polsce była legalna, była bezpieczna i była bezpłatna. Tak, aby żaden szpital nie odmówił Polce prawa dokonywania swojej decyzji, powołując się na klauzulę sumienia. Mówimy także o kwestii dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty, do dostępności do rzetelnej, prawdziwej edukacji seksualnej. Mówimy także o dostępie do środków higienicznych Żyjemy w XXI wieku, te środki muszą być dostępne niczym papier toaletowy– mówiła Monika Rosa podczas konferencji posłanek KO.

"PiS nienawidzi kobiet"

Na konferencji zaprezentowano również klip uderzający w Prawo i Sprawiedliwości. Na filmie zasugerowano, że PiS "nienawidzi kobiet". Na nagraniu widać m.in. starcia policji z przedstawicielkami tzw. Strajku Kobiet.

W spocie przypomniano również głośne słowa Jarosława Kaczyńskiego o dawaniu w szyję.

Co proponuje PO?

Oprócz radykalnej liberalizacji prawa aborcyjnego PO proponuje m.in. ustawy o jawności częściowej wynagrodzeń, żeby zawalczyć z luką płacową. – Ponad dwa lata temu złożyłyśmy ustawę we współpracy z Kongresem Kobiet. Ta ustawa czeka, po prostu trzeba ją wprowadzić, żeby życie kobiet było sprawiedliwsze– powiedziała Barbara Nowacka podczas konferencji posłanek KO.

Ponadto KO chce podwyżek o 20 proc. wynagrodzeń w sferze budżetowej, gdyż bez tego "równość ekonomiczna kobiet nie będzie mogła nastąpić".

– Proponujemy „wdowie”, czyli 25 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka do własnej emerytury, tak, żeby Polki miały wybór, żeby ich emerytura była wyższa. Proponujemy „opiekuńcze” w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, bon opiekuńczy, którym będzie można zapłacić za opiekę nad swoim bliskim, tak, żeby kobieta mogła dorobić, żeby mogła pracować, żeby mogła być aktywna zawodowo – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz podczas konferencji posłanek KO.

