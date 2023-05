Polska będzie szkolić ukraińskich pilotów na F-16? Błaszczak: Jesteśmy gotowi

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak wziął udział w posiedzeniu ministrów obrony państw członkowskich Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w Brukseli. Wydarzeniu przewodniczył wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Joseph Borrell.

Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy, a także współpraca krajów unijnych w zakresie uzupełniania własnych zdolności obronnych.

W trakcie posiedzenia ministrów odbyło się też spotkanie z udziałem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Politycy poruszyli sprawę współpracy na linii Unia Europejska – NATO.

Natomiast wicepremier Mariusz Błaszczak rozmawiał jeszcze z ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec Borisem Pistoriusem oraz komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług Thierrym Bretonem.

Ważna misja Unii Europejskiej

– Polska jest gotowa do szkolenia pilotów ukraińskich na samolotach F-16. Takie szkolenia się jeszcze nie rozpoczęły. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce – poinformował Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej. – Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy – dodał.

– Polska to kraj wschodniej flanki NATO, a więc mamy pewne obowiązki wynikające nie tylko z obowiązku obrony polskiej przestrzeni powietrznej, ale również ochrony przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. W związku z tym, jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje – powiedział szef MON.

Szczegóły operacji

Wcześniej szef unijnej dyplomacji przekazał, że w kilku krajach już rozpoczęło się szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. – Zajmie to trochę czasu, ale im szybciej, tym lepiej – mówił Josep Borrell.

Polityk stwierdził również, że myśliwce F-16 są "absolutną koniecznością, aby Ukraińcy mogli dalej się bronić". Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła powołanie międzynarodowej koalicji, której celem jest szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach myśliwskich czwartej generacji, w tym właśnie F-16. Oprócz Wielkiej Brytanii, koalicja obejmuje Holandię, Belgię, Danię i USA.

