"Premier Morawiecki nieuczciwe z nami pogrywa?". Wójcik o konflikcie w obozie władzy

Minister w KPRM Michał Wójcik komentował w Radiu ZET napięte relacje na linii premier Mateusz Morawiecki - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ws. między innymi polskiej polityki unijnej.

Polityk został zapytany przez prowadzącego program Bogdana Rymanowskiego o słowach szefa rządu, który mówiąc o działaniach Ziobry użył przysłowia: "Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje". – Trafny opis ministra Ziobry? – pytał ministra dziennikarz.

– Bardzo niesprawiedliwy. Nawiązuje też do wypowiedzi premiera Morawieckiego, kiedy mówił o nieudanej reformie sadownictwa i, że nie podoba mu się, w jaki sposób działamy w resorcie sprawiedliwości. To niesprawiedliwe – mówił Wójcik.

– Słowa premiera o ministrze Ziobrze zabolały mnie. Ciężko pracujemy, nie odpoczywamy. Byłem związany z resortem sprawiedliwości i wiem, że te słowa są niesprawiedliwe – dodał polityk.

Wójcik: Ziobro postawił diagnozę, trzeba wyciągać wnioski

Minister zapytany o słowa szefa resortu sprawiedliwości, stwierdził, że Ziobro "powiedział tylko to, co było faktem". – Postawił diagnozę, trzeba wyciągać wnioski. Taka jest polityka. To Ziobro miał rację – podkreślił Wójcik.

Polityk potwierdził również, że zgadza się z opinią ministra sprawiedliwości, że premier Morawiecki mylił się we wszystkich decyzjach dotyczących polityki unijnej. – Podpisuję się całkowicie pod słowami Zbigniewa Ziobro. Zwłaszcza kwestie polityki klimatycznej. Można było zatrzymać szaleństwo wariatów z Brukseli, którzy spowodują, że Polacy będą biedniejsi – tłumaczył.

Wójcik stwierdził też, ze zaskakują go słowa szefa rządu, który zażartował z ministra sprawiedliwości. – Słuchając słów pana ministra sprawiedliwości, mam wrażenie, że Polska traci suwerenność pięć razy do roku. A prawda jest taka, że nasza suwerenność dzięki silnej gospodarce, silnym finansom publicznym, sile naszych sojuszy i coraz silniejszej armii staje się coraz mocniejsza – powiedział we wtorek Morawiecki.

– Dziwię się, że pan premier tak mówi. Nie jest to przypadek, że jest taka nazwa (partii Ziobry, Suwerennej Polski - red.). Ziobro, Kaczyński zawsze bronili tej suwerenności – podkreślił minister.

Wójcik nie skomentował też wprost informacji, że minister sprawiedliwości i premier obecnie ze sobą nie rozmawiają. – Nie mogę powiedzieć, czy w ostatnim czasie dochodziło do jakichś rozmów. To prawda (że min. Ziobry nie było wczoraj na posiedzeniu rządu - red.). Pewnie jakieś ważne sprawy prokuratorskie – dodał.

– Premier Morawiecki nieuczciwe z nami pogrywa? – zapytał dalej Rymanowski. – Zdarza się to – odpowiedział minister.

