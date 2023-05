PO obiecuje, Żukowska pyta: Kinga, a ustawę podpisałaś?

Politycy KO zorganizowali we wtorek konferencję prasową poświęconą propozycjom ugrupowania dla kobiet. Chodzi o szereg świadczeń socjalnych.

Jednym z postulatów jest "wdowie". – 25 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka do własnej emerytury, tak, żeby Polki miały wybór, żeby ich emerytura była wyższa – powiedziała poseł KO Marzena Okła-Drewnowicz.

– Za rządów PiS-u jest 360 tysięcy emerytów, którzy mają emerytury głodowe, 85 proc. to właśnie kobiety. Dlatego proponujemy "wdowie" 25 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka do własnej emerytury – przekonywała poseł Kinga Gajewska.

Żukowska: A ustawę podpisałaś?

Tweet Gajewskiej na temat konferencji jej klubu nie umknął uwadze polityk Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która po raz kolejny postanowiła zwrócić uwagę na niekonsekwencję parlamentarzystów Platformy.

"Cześć, Kinga! A ustawę złożoną w tej sprawie podpisałaś? Nie? Nie szkodzi. Już 7 lipca w Sejmie będziesz miała okazję zagłosować ZA, gdyż to Lewica wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych (OPZZ) zebrała pod nią podpisy" – napisała poseł.

"Nie dziękuj. Wiemy, że nie macie własnych pomysłów i nawet ustawy nie napiszecie" – dodała.

Propozycje PO

Co jeszcze proponuje PO? Oprócz radykalnej liberalizacji prawa aborcyjnego to m.in. ustawy o częściowej jawności wynagrodzeń, żeby zawalczyć z luką płacową. – Ponad dwa lata temu złożyłyśmy ustawę we współpracy z Kongresem Kobiet. Ta ustawa czeka, po prostu trzeba ją wprowadzić, żeby życie kobiet było sprawiedliwsze– powiedziała Barbara Nowacka podczas konferencji posłanek KO.

Ponadto KO chce podwyżek o 20 proc. wynagrodzeń w sferze budżetowej, gdyż bez tego "równość ekonomiczna kobiet nie będzie mogła nastąpić".

– Proponujemy "opiekuńcze" w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, bon opiekuńczy, którym będzie można zapłacić za opiekę nad swoim bliskim, tak, żeby kobieta mogła dorobić, żeby mogła pracować, żeby mogła być aktywna zawodowo – powiedziała Okła-Drewnowicz podczas konferencji KO.

