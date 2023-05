Gen. Breedlove: Ukraińcy powinni najpierw odciąć Krym

Amerykański wojskowy odniósł się do kwestii ukraińskiej kontrofensywy . "Najpierw zaznaczę, że Ukraińcy naprawdę nie potrzebują naszych rad. I nie muszą mnie słuchać, ponieważ lepiej od nas wiedzą, jak walczyć we własnym kraju. No ale gdybym to ja zastanawiał się, co robić dalej, to najpierw odciąłbym połączenie lądowe z Rosji na Krym" – wskazał gen. Breeedlove w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Wojskowy wyjaśnił, na jakie kroki by się zdecydował. "Przejąłbym kontrolę nad systemem dostaw na półwysep i upewnił się, że mogę odciąć go całkiem od wody pitnej. A potem zburzyłbym główną część mostu nad Cieśniną Kerczeńską. Wtedy Krym byłby odcięty. A jeśli odizolujesz Krym w ten sposób, nie będziesz musiał dokonywać inwazji: cały Krym znajdzie się w zasięgu precyzyjnego ostrzału dalekiego zasięgu i stanie się nie do utrzymania dla sił rosyjskich" – tłumaczy były naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie.

Gen. Breedlove twierdzi, że "reszta wydarzy się sama". "I tak bym zrobił: pozwolił, aby efekt wywarty blokadą Krymu zaczął działać, zanim zaatakuję dalej" – mówi.

Wojskowy: Nie pouczajmy Ukrainy

Wojskowy nie podziela opinii, że czas na kontrofensywę jest teraz i jeśli Ukraina nie podejmie zdecydowanych działań, straci szansę. "Próbujemy zamknąć Ukrainę w naszych wyobrażeniach i ustawiać według naszych potrzeb. Muszą zrobić to, muszą teraz... To oczywiście ma podłoże polityczne. Wszędzie są ludzie, którzy chcą wspierać Ukraińców, i tacy, którzy nie chcą – i nie przepuszczą żadnej okazji, by zawołać: 'a nie mówiłem? nie dali rady'. Dobrym przykładem jest kwestia Bachmutu: masa komentatorów lamentuje, a przecież z wojskowego punktu widzenia nie ma znaczenia, kto zajmuje ile budynków, ale jakie manewry rzeczywiście to umożliwia lub nie. Bachmut ma niską wartość taktyczną. A na poziomie operacyjnym Ukraina wykonała tam dobrą robotę, wyrządzając poważne szkody na rosyjskich tyłach" – ocenia Amerykanin.

