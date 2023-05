Czarnek zapowiada drugą część podręcznika do HiT. "Będą politycy Lewicy, PO i PSL"

W rozmowie na antenie Telewizji Republika szef MEiN mówił o tym, co czeka uczniów od nowego roku szkolnego. – We wrześniu z całą pewnością czeka nas kolejny krzyk, dlatego że będzie druga klasa Historii i Teraźniejszości i to obejmująca lata od 1980 do 2015 roku, czyli– stwierdził Przemysław Czarnek.

W jednym z wcześniejszych wywiadów minister powiedział z kolei (o politykach obecnej opozycji): – To są potomkowie ubeków, esbeków, funkcjonariuszy komunistycznych, którzy boją się przede wszystkim drugiej klasy HiT-u. Bo druga klasa, czyli Historia i Teraźniejszość od 1980 roku, to już jest najnowsza historia. O nich właśnie. I dopiero teraz będzie krzyk.

Nowy przedmiot w szkołach

Szef MEiN przypomniał także, że od 1 września w szkołach będzie nowy przedmiot – Biznes i zarządzanie. – To coś, co rzeczywiście zmieni naukę o przedsiębiorczości w sposób bardziej efektywny. Podejdziemy do tego w sposób bardziej praktyczny. To są te zmiany, które planujemy od tego roku. Biznes i zarządzanie będzie w podstawówce i w liceum. Zakończy się za 4 lata nową maturą z Biznesu i zarządzania – wskazał Czarnek.

Polityk podkreśla, że "nie chodzi tylko o prowadzenie przedsiębiorczości, nie chodzi tylko o prowadzenie działalności gospodarczej". – To również odpowiedzialne prowadzenie na przykład gospodarstwa domowego i budżetu domowego, odpowiednie i odpowiedzialne zaciąganie kredytów, czy wydawanie środków albo oszczędzanie środków finansowych. Tu chodzi o takie praktyczne podejście do zarządzania, nie tylko przedsiębiorstwem, ale również gospodarstwem domowym rodzinnym – wyjaśniał szef MEiN w Telewizji Republika.

