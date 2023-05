Nowela ustawy o TK. Fogiel: Myślę, że koledzy zachowają się odpowiedzialnie

W czwartek były rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24.

Polityk był pytany o nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Decyzja sejmowej komisji

W ostatni wtorek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła projekt noweli w sprawie TK. "Za" pozytywną rekomendacją zagłosowało 15 posłów, 13 było "przeciw", nikt nie wstrzymał się od głosu.

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości zakłada zmiany w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego. Redukcja polegałaby na zmniejszeniu minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dziesięciu do dziewięciu członków TK oraz pełnego składu Trybunału z jedenastu do dziewięciu sędziów.

Spór w Zjednoczonej Prawicy?

Radosław Fogiel został zapytany o to, czy zachowanie Suwerennej Polski podczas nadchodzącego głosowania w sprawie nowelizacji ustawy o TK będzie dla koalicjantów PiS "być albo nie być" w Zjednoczonej Prawicy. – Zobaczymy, jak koledzy zagłosują. Mam nadzieję, że zachowają się odpowiedzialnie, A to, kto, z kim i w jakiej konfiguracji pójdzie do tegorocznych wyborów parlamentarnych, to jeszcze przed nami – stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Chciałbym, żeby Zjednoczona Prawica zwyciężyła w tych wyborach i była w stanie utworzyć po raz kolejny rząd. Do tego zmierzamy, taki jest nasz cel, dlatego przekonujemy Polaków, rozmawiamy z nimi, chcemy uzyskać ich poparcie. I uważam, że wszystko, co prowadzi do tego celu (...), jest właściwe – powiedział były rzecznik prasowy partii rządzącej. – Jeśli chodzi o polską suwerenność, to PiS na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim jest jej najlepszym gwarantem – dodał.

Pat w Trybunale Konstytucyjnym

Przypomnijmy, że sześciu z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się od Julii Przyłębskiej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Sędziowie przekonują, że kadencja Przyłębskiej upłynęła 20 grudnia ubiegłego roku.

Propozycja polityków PiS może stanowić próbę zmuszenia Trybunału Konstytucyjnego do zajęcia się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która mogłaby odblokować dla Polski unijne środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

