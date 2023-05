Zełenski: To sygnał, że Rosja przegra

Podczas swojego codziennego przemówienia wideo do narodu Zełenski wspominał o wysiłkach na rzecz przekazania Ukrainie nowoczesnych myśliwców. Przypomnijmy, że na początku maja Wielka Brytania i Holandia świadczyły, że pracują nad tym, aby pomóc Kijowowi w zakupie amerykańskich F-16.

Wiele krajów Zachodu wciąż pozostaje sceptycznych wobec możliwości wysłania na ukraiński front nowoczesnych myśliwców. Zamiast tego oferują one Kijowowi możliwość szkolenia pilotów na nowoczesnych samolotach odrzutowych. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone, wraz z sojusznikami i partnerami, przystąpią do programu szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach czwartej generacji, w tym F-16. Podobną decyzję ogłosiły w środę władze Norwegii.

Jednocześnie Biden wycofał swoje wcześniejsze zastrzeżenia co do dostarczenia Ukrainie myśliwców, ponieważ wierzy, że wyposażenie Kijowa w niezbędny sprzęt wojskowy potrzebny do długoterminowej walki z Rosją przyniesie korzyści. Taką informację przekazał w sobotę dziennikarzom w Japonii jego główny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan.

– To będzie sygnał, że rosyjski terror przegrał, a nasz świat, który opiera się na szacunku dla niepodległych narodów i prawie narodów do wyboru własnej drogi, przetrwał – powiedział Zełenski na nagraniu i dodał, że ukraiński rząd stworzy wszystkie niezbędne warunki, aby proces przekazania samolotów odbył się tak szybko i sprawnie, jak to możliwe.

F-16 dla Ukrainy

"New York Times" poinformował, że Belgia, Wielka Brytania, Dania i Holandia są w stanie zapewnić Ukrainie co najmniej 125 myśliwców F-16 w pełnej gotowości bojowej. Także Norwegia jest gotowa przekazać Kijowowi "pewną liczbę" tych maszyn, bo swoje F-16 zastąpiła nowszymi, F-35.

Od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad 30 mld dolarów.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówiąc o potrzebie otrzymania zachodnich myśliwców przedstawia to jako kwestię przetrwania swojego kraju.

Z kolei Rosja grozi państwo Zachodu, że zaopatrywanie Ukrainy w nowoczesne myśliwce stwarza "ogromne ryzyko" dla nich samych.

