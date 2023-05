Rzecznik PiS: Jeżeli Tusk ma coś na sumieniu, to powinien się obawiać prac komisji

W środę sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się uchwałą Senatu, który chce odrzucenia w całości projektu dotyczącego powołania komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. W głosowaniu brało udział 40 posłów, 21 opowiedziało się za podtrzymaniem senackiego weta, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Według założeń projektu, członkowie komisji będą prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych, którzy ulegając wpływom rosyjskim, działali na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja, nazywana weryfikacyjną, ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Opozycja już zapowiedziała, że jej posłowie nie wejdą do komisji.

Bochenek odpowiada opozycji

– Zależy nam na tym, żeby ustawa o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów weszła w życie i żeby komisja mogła już pracować. Na pewno skład tej komisji (...) zostanie wybrany w najbliższych miesiącach – stwierdził Rafał Bochenek w czwartkowej audycji "Salon polityczny Trójki” na antenie Programu 3. Polskiego Radia. – Ta komisja będzie mogła pracować w następnej kadencji, tutaj nie będzie żadnej przeszkody prawnej – podkreślił rzecznik prasowy PiS.

– Mówimy o prawdzie, transparentności i uczciwości w polityce. To wszystko politycy PO uznają zawsze za "bolszewickie działania". Jeżeli pan Donald Tusk ma coś na sumieniu, a ewidentnie sam wyrywa się do odpowiedzi (...), to powinien się obawiać – oznajmił Bochenek.

