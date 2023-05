Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti zacytowała Miedwiediewa, który powiedział, że „w przypadku, gdy Zachód dostarczy Ukrainie broń nuklearną, będziemy musieli przeprowadzić uderzenie wyprzedzające”.

– Im bardziej niszczycielska broń dostarczona do Kijowa, tym bardziej prawdopodobny jest scenariusz nuklearnej apokalipsy” – dodał Miedwiediew w komentarzu skierowanym do dziennikarzy podczas podróży do Wietnamu.

Rosyjskie media państwowe Tass zacytowały wypowiedź Miedwiediewa, że „Anglosasi nie są tego w pełni świadomi i wierzą, że do tego nie dojdzie”, dodając, że „nadejdzie pod pewnymi warunkami”.

W artykule TASS napisano, że Miedwiediew komentował rozszerzającą się gamę broni, którą kraje NATO zobowiązały się wysłać na Ukrainę, kiedy powiedział „być może dadzą broń nuklearną”.

Następnie ostrzegł, „ale wtedy będzie to oznaczać, że dotrze do nich pocisk z ładunkiem nuklearnym”.

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nie sugerowali, że dostarczą Ukrainie broń nuklearną. NATO potępiło nuklearną retorykę prezydenta Rosji Władimira Putina i ostrzegło przed „poważnymi konsekwencjami dla Rosji”, jeśli taka broń zostanie użyta.