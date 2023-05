Kiedy Rosja uderzy nuklearnie? Miedwiediew wskazał konkretny przykład

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti cytuje słowa Miedwiediewa, który powiedział, że "w przypadku, gdy Zachód dostarczy Ukrainie broń nuklearną, będziemy musieli przeprowadzić uderzenie wyprzedzające”.

– Im bardziej niszczycielska broń będzie dostarczona do Kijowa, tym bardziej prawdopodobny jest scenariusz nuklearnej apokalipsy – dodał Miedwiediew w rozmowie z dziennikarzami podczas podróży do Wietnamu.

Nuklearne uderzenie

Z kolei rosyjska agencja prasowa TASS przytacza inną wypowiedź Miedwiediewa na ten temat. Były prezydent Rosji miał stwierdzić, że "Anglosasi nie są tego w pełni świadomi i wierzą, że do tego nie dojdzie”, dodając, że jednak atak nuklearny może nadejść"pod pewnymi warunkami”.

W artykule TASS napisano, że wypowiedź Miedwiediewa była częścią szerszego komentarza na temat coraz bardziej różnorodnych rodzajów broni, którą kraje NATO zobowiązały się wysłać na Ukrainę. W pewnym momencie rosyjski polityk zaczął dywagować, że "być może dadzą [Ukrainie - przyp. red.] broń nuklearną”. Następnie ostrzegł: "ale wtedy będzie to oznaczać, że dotrze do nich pocisk z ładunkiem nuklearnym”.

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nigdy nie sugerowali, że dostarczą Ukrainie broń nuklearną. NATO potępiło nuklearną retorykę prezydenta Rosji Władimira Putina i ostrzegło przed "poważnymi konsekwencjami dla Rosji”, jeśli taka broń zostanie użyta.

Miedwiediew grozi

Wypowiedź o możliwym wyprzedzającym ataku nuklearnym jest kolejnym z serii komentarzy, jakie Miedwiediew wygłosił w ostatnim czasie w związku ze zwiększającą się zachodnią pomocą militarną dla Ukrainy.

Niedawno były prezydent Rosji skrytykował wypowiedź byłego sekretarza stanu USA Henry'ego Kissingera, który stwierdził, że Ukraina powinna zostać przyjęta do NATO. Dmitrij Miedwiediew odpowiedział, że gdyby NATO chciało przyjąć Ukrainę do swoich struktur, to "Moskwa musiałaby zareagować wszelkimi możliwymi środkami".

Dmitrij Miedwiediew nazwał liderów NATO "tępymi przywódcami". Zaznaczył przy tym, że Sojusz Północnoatlantycki "już prowadzi wojnę hybrydową z Rosją", natomiast rząd w Kijowie "nie zrezygnuje z prób odzyskania utraconych terytoriów".

