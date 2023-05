"Tragedia, której można było uniknąć". Chiny podały własną przyczynę wybuchu wojny

Przyczyną wojny na Ukrainie były "problemy z zarządzaniem bezpieczeństwem” w Europie. Taką przyczynę rozpętania największego konfliktu na kontynencie od czasów II wojny światowej podał na briefingu oficjalna przedstawiciel chińskiego MSZ Mao Ning.

– Kryzys ukraiński to tragedia, której można było uniknąć. Narastała ona do punktu, w którym jest dzisiaj. To bolesne lekcje, nad którymi wszystkie strony powinny się poważnie zastanowić. Kryzys ukraiński jest w rzeczywistości przejawem problemów zgromadzonych w administracji bezpieczeństwa Europy – powiedziała Ning.

Rzeczniczka chińskiego MSZ podkreśliła, że Pekin zawsze podejmuje "samodzielną, niezależną decyzję” w oparciu o istotę sprawy.

– Zdecydowanie stoimy po stronie pokoju i dialogu, po właściwej stronie historii. Byliśmy i pozostaniemy zaangażowani w promowanie negocjacji pokojowych. Jesteśmy gotowi do współpracy ze społecznością międzynarodową, aby nadal odgrywać konstruktywną rolę w poszukiwaniu politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego – powiedziała Mao Ning.

Chiński wysłannik w Europie

W zeszłym tygodniu Chiny wysłały do Europy swojego specjalnego wysłannika Li Hui, który przez wiele lat był chińskim ambasadorem w Moskwie. Zadaniem Li było odwiedzenie Ukrainy, Rosji i kluczowych krajów europejskich w celu przygotowania gruntu pod rozpoczęcie procesu pokojowego na Ukrainie.

W ramach wizyty na Ukrainie Li Hui spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, szefem Kancelarii Prezydenta Andrijem Jermakiem, szefem MSZ Dmytro Kułebą oraz ministrami infrastruktury, energii i obrony. Wizyta nie przyniosła jednak żadnych wymiernych rezultatów. Ukraińskie media podają, że padły jedynie wspólne oświadczenia bez konkretów. Politycy godzili się "wspólnie pracować” nad znalezieniem sposobów na zaprowadzenie pokoju.

Czytaj też:

Chiny: Biskupi aresztowani i poddawani kontroliCzytaj też:

Chińczycy odmówili spotkania z rosyjską delegacją. Media ujawniają powód