Zmiany w płatnościach. Suwerenna Polska: Gotówka to wolność

Politycy Suwerennej Polski wystąpili w piątek w Sejmie na konferencji prasowej. Partia ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry podejmuje działania w obronie gotówki i apeluje o więcej wolności w obrocie pieniędzmi.

Warchoł: Gotówka to wolność i niezależność

– Pieniądz istnieje fizycznie, banknotu można dotknąć, banknot nie traci swojej wartości i można nim zapłacić każdemu i wszędzie. Dlatego gotówka to wolność i niezależność. Wolność decydowania o tym, co robimy, komu sprzedajemy, od kogo kupujemy. Banknotem można zapłacić niezależnie od decyzji banku, który zablokuje dostęp do konta. To niezależność od polityków, rządów, koncernów, banków. Pieniądz fizyczny to wreszcie bezpieczeństwo – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Suwerenna Polska przygotowała projekt w obronie gotówki, za zniesieniem limitów gotówkowych wprowadzonych Polskim Ładem. Propozycję popierają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Natomiast na piątkowym posiedzeniu komisji finansów publicznych propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie siły polityczne.

– Bronimy bezpieczeństwa i wolności obywateli. Jesteśmy partią, która broni wolności obywateli. Nie można obywateli uszczęśliwiać na przymus. Jesteśmy zdania, że Polacy powinni decydować, w jakiej formie chcą dokonywać płatności – mówił polityk Suwerennej Polski Mariusz Kałużny.

Transakcje tylko przelewem?

By zapobiec "praniu brudnych pieniędzy", rząd zamierza wprowadzić limit płatności gotówką. Od 2024 r. dla osób prywatnych wyniesie on 20 tys. złotych.

Obecnie limit płatności gotówkowych dotyczy transakcji firmowych przedsiębiorców. Banknotami mogą zapłacić nie więcej niż 15 tys. złotych. Transakcje opiewające na większe kwoty muszą być dokonane przelewem. Zapisy narzucające podobne ograniczenie osobom prywatnym znalazły się w Polskim Ładzie, jednak ich wdrożenie było już dwukrotnie odraczane.

